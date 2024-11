Godzilla Minus One: Nach dem phänomenalen Erfolg des Sci-Fi-Krachers steht die Fortsetzung jetzt offiziell fest

Godzilla versetzt seit 70 Jahren ganze Dörfer und Städte in Panik. Bildquelle: Toho Pictures

Eine echsenartige Kreatur von angsteinflößender Größe, die ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht hat. Ja, genau. Wir sprechen von dem legendären Geschöpf Godzilla, das seit 1954 sein Unwesen auf der Kinoleinwand treibt.

Mit Godzilla Minus One kehrte das Monster im Dezember 2023 zu seinen japanischen Wurzeln zurück und begeisterte Fans und Kritiker. Jetzt ist sicher: Der Film bekommt eine Fortsetzung!

Dörfer und Städte brauchen weiterhin eine gute Versicherung

Das Studio Toho Pictures gab auf dem offiziellen Godzilla-Account bekannt, dass ein neuer Film der Reihe schon in Arbeit ist. Takashi Yamazaki wird neben seiner Rolle als Drehbuchautor und Regisseur auch wieder die Koordination der visuellen Effekte übernehmen.

In den Kommentaren feiern Fans die Rückkehr ihrer allerliebsten Riesenechse. Hier einmal ein paar Beispiele:

»Die besten Neuigkeiten nach dem Aufwachen!« - User InfernosHope

»Toho bringt Godzilla-Nachrichten mit Stil herüber!« - User StoneLoki1

»Hoch leben der König der Ungeheuer!« - User EricTinoDiaz17

Der Erfolg von Godzilla Minus One

Bei einem geschätzten Budget von gerade einmal 10-15 Millionen Dollar nahm der Film weltweit über satte 116 Millionen Dollar ein (via BoxOfficeMojo).

Das Werk überzeugte Fans und landete auf Rotten Tomatoes mit einem Audience-Score von 98 Prozent einen Volltreffer. Die 205 Reviews von Kritikern kamen insgesamt sogar auf 99 Prozent. Auf der Website IMDb bekommt das Ungeheuer eine Bewertung von 7,7 Sternen, die sich durchaus sehen lassen kann.

Worum geht es in Godzilla Minus One?

Nachdem der Zweite Weltkrieg den Großteil von Japan zerstört hat, ist auch die Wirtschaft auf dem Tiefpunkt angekommen. Als wäre das noch nicht genug, taucht auch die Riesenechse Godzilla auf und sorgt für noch mehr Zerstörung. Dennoch geben die Anwohner nicht kampflos auf und versuchen sich gegen den Angriff zu wehren.

Godzilla Minus One lief ab dem 1. Dezember 2023 hierzulande in ausgewählten Kinos. Aktuell könnt ihr euch den Film auch auf Netflix anschauen. Der Streaming-Anbieter nahm den Film nämlich ohne große Vorankündigung im Sommer 2024 in sein Programm auf.

Tatsächlich feiert die übergroße Echse dieses Jahr sogar schon ihren 70. Geburtstag und Godzilla Minus One sollte diesen Meilenstein gebührend zelebrieren. Das ist Toho Pictures auch gelungen, denn der Film gewann 2024 den Oscar für die besten visuellen Effekte. Also handelt es sich ab sofort um ein oscarprämiertes Ungeheuer.