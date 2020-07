Der offizielle Termin für die Beta des MS Flight Simulators steht fest! Schon lange warten Fans der Reihe darauf, sich mit einem Fluggefährt ihrer Wahl in die fotorealistischen Lüfte zu erheben, und auch wenn es immer noch kein offizielles Release-Datum gibt, so steht doch die Beta schon vor der Cockpit-Tür.

Am 30. Juli 2020 ist es soweit, und ihr könnt sogar noch dabei sein. Wie ihr jetzt noch eine Chance auf die Keys für die Beta zum Microsoft Flight Simulator bekommt und was das finale Alpha-Update 5 zu bieten hat, erfahrt ihr in diesem Artikel.

So funktioniert die Anmeldung

Um bei der Beta mitzumachen, müsst ihr am Xbox Insider Programm teilnehmen. Dieses kostenfreie Abo ist die Grundvoraussetzung, denn nur so könnt ihr eine Mail der Entwickler mit dem dazugehörigen Key empfangen. Dabei bekommen alle Spieler, die bereits Zugriff auf die Alpha erhalten haben, ebenfalls Zugang zur Beta. Diese wird allerdings noch keinen VR-Modus unterstützen, auch wenn der laut den Entwicklern »sehr hohe Priorität« hat.

Anmeldung über die offizielle Website: Habt ihr den ersten Schritt befolgt, loggt ihr euch nun mit eurem Microsoft-Account auf der Website des MS Flight Simulators ein. Dort erwartet euch unter dem Menüpunkt »Flighting Signup« eine kleine Umfrage sowie eine Nachfrage über eure Hardware-Spezifikationen. Welche ihr dafür mindestens mitbringen solltet, erfahrt ihr in unserem Artikel zu den Hardware-Anforderungen des Simulators.

Schickt ihr all eure Daten ab, solltet ihr am besten einen Blick in euer Postfach werfen. Denn schon heute gehen die ersten Keys raus, vielleicht habt ihr also Glück und könnt die Beta noch heute installieren.

Grafische Verbesserungen: Microsoft hat nach eigenen Angaben das gesamte Spiel noch einmal aufpoliert. Das bezieht sich sowohl auf die Spielwelt als auch auf die Vehikel, mit denen ihr durch die Lüfte gleitet. Auch die Wetter-Effekte sollen nun noch realistischer sein, um das ideale Simulator-Feeling zu ermöglichen.

Bug-Fixes und Community-Feedback: Da sich das Spiel bis jetzt noch in der Alpha-Phase befindet, wird der Flugsimulator natürlich von einigen kleineren Bugs geplagt. Diese wollen die Entwickler nun aber so weit in den Griff bekommen haben, dass sie in die Beta-Phase vorrücken können.

Besonders bedanken sie sich diesbezüglich bei der Community, die es durch ihr Feedback in den Tests erst möglich machen konnte. Eine genaue Übersicht über die Patch-Notes sowie einige schicke neue Screenshots findet ihr im Blogpost der Entwickler.

Man darf gespannt bleiben, ob die Beta-Phase die versprochenen Verbesserungen auch halten kann. Immerhin hat sich das Spiel eine ganze Menge vorgenommen, um den größtmöglichen Realismus zu gewährleisten. Erst kürzlich wurde beispielsweise bekannt, dass der NPC-Flugverkehr im Spiel von echten Piloten übernommen wird.