Wer im Wust von DLC, Addon, Lootboxen, Pre-Ordner-Content, Free2Play oder Item-Shop schon mal die Übersicht verliert, kann ab sofort bei Microtransaction.zone vorbeischauen. Die Webseite hat sich ganz den vielen großen und kleinen Zusatzinhalten verschrieben und gibt mithilfe von Tags einen Überblick über das Geschäftsmodell der Hersteller.

Im Suchfeld der Seite können Interessierte alte und neue Spiele durchsuchen und erfahren, welche Arten von Mikrotransaktionen enthalten sind. Zum Beispiel informiert der Tag »Horse Armor«, in Anlehnung an die Pferderüstung in The Elder Scrolls 4: Oblivion, über kleinere, rein kosmetische DLCs, die nicht das Gameplay beeinflussen.

»It's Not Gambling, We Swear« sind Spiele, die mit Echtgeld kaufbare Lootboxen enthalten. »Infinite Money Hole« zeigt darüber hinaus an, dass es kein Limit für die Käufe gibt und der Spieler nicht irgendwann alles besitzt, sondern ständig neue Inhalte erwerben kann. Spiele ohne zusätzliche Einnahmequellen sind mit den Tag »Spotless« versehen.

Wie die Macher auf Twitter und auf ihrem Blog erklären, startete die Seite äußerst vielversprechend und das Interesse der Spieler ist groß. Regelmäßige Einsendungen aus der Community erweitern im Moment die Spiele-Palette und sie überlegen sich bereits neue Features.

We were not prepared for this level of interest and we are Backed The Heck Up with pending submissions (over 200 of them, at time of writing). It is radical as hell to see that so many people think this site is a cool idea!!! Thank you so much! ?????