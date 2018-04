Eigentlich soll Harry Potter: Hogwarts Mystery ja einen langgehegten Traum vieler Harry-Potter-Fans erfüllen und es ermöglichen, mit einem selbsterstellten Charakter Teil der magischen Welt zu werden. Doch die Zauberlehrlinge werden bereits kurz nach dem Spielstart in eine fast aussichtslose Situation manövriert, die entweder ihren Geduldsfaden testet oder aber nach ihren Geldbeuteln greift.

Nachdem die ersten Schritte im Mobile-Spiel getan sind, gerät der eigene Charakter in die Griffel einer Teufelsschlinge. Diese Pflanze kommt auch im Stein der Weisen vor und hält kurz das Abenteuertrio aus Harry, Ron und Hermine auf. Die Betonung liegt auf kurz, denn im Gegensatz zur Vorlage wird man das Gewächs hier nicht ganz so leicht wieder los.

Um sich zu befreien, muss Energie eingesetzt werden. Die erhält man wiederum durch das Abschließen von Aufträgen. Knackpunkt ist jedoch, dass man zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht genug Energie sammeln konnte und nun warten muss, bis sich die Energie von selbst wieder auflädt.

Das dauert rund acht Stunden, in denen das Spiel quasi stehen bleibt und euch zum Zuschauen verdammt. Die einzige Alternative ist, echtes Geld auszugeben, um die Energieleiste aufzufüllen und den Prozess zu beschleunigen. Da besagte Szene schon sehr früh im Spiel auftaucht, fühlen sich viele Spieler bereits demotiviert und klagen über das allzu durchsichtige Geschäftsmodell.

The new Harry Potter iOS game: made a cute witch, got sorted into Hufflepuff, went to a few classes, now just hanging out getting choked by Devil’s Snare while I wait to recharge my (otherwise purchasable) magical energy....

?? pic.twitter.com/NjcHTnkVLw