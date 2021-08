Die Minecraft-Community ist immer für eine Überraschung gut. Ob außergewöhnliche Mods, jahrelange arbeiten an Bauprojekten oder einfach nur durch skurrile Entdeckungen. Eine besonders skurrile Entdeckung hat reddit-Nutzer oaleksander geteilt: »Cow Surfing« mit einem Ruderboot.

100 Kühe, ein Ruderboot und Weizen reichen aus

Reisen in Minecraft ist oft mit viel Arbeit verbunden. Natürlich könnt ihr euch ein Pferd zähmen, um einen treuen Begleiter an eurer Seite zu haben. Oder ihr verlegt quer über die halbe Map Schienen und fahrt auf einer Lorenbahn zum Ziel. In beiden Fällen habt ihr aber immer die Kontrolle und reist relativ entspannt.

Weniger entspannt ist es, wenn ihr eine Herde von einhundert Kühen als Fortbewegungsmittel wählt. Immerhin könnt ihr die Richtung der Kühe nicht wirklich bestimmen und im Vorfeld benötigt ihr eine entsprechend große Herde. Habt ihr das allerdings geschafft, benötigt ihr nur noch ein Ruderboot und ein wenig Weizen in der Hand.



Im Anschluss treibt ihr die Herde zusammen, setzt euch ins Boot und nehmt den Weizen in die Hand. Kühe folgen in Minecraft Weizen und so könnt ihr zumindest teilweise der Herde den richtigen Weg aufzeigen.

Auf reddit zeigt oaleksander, wie der Trick funktioniert und erhält dafür sehr viel positiven Zuspruch aus der Minecraft-Community:

Die Kommentare bestehen zum größten Teil aus Wortwitzen mit dem englischen Wort »Cow«. Der Top-Kommentar ist ein schlichtes »Cowabunga!« - als Anspielung auf die Ninja Turtles. Es gibt zahlreiche weitere Wortwitze im Thread und die Minecraft-Community nimmt die Aktion mit Humor:

Theoretisch ist es auch im Survival-Modus von Minecraft möglich, auf den Kühen zu reiten. Allerdings braucht ihr dafür sehr viele Kühe. Und jeder weiß: Eine Kuh macht muh, viele Kühe machen mühe. Falls ihr lieber Dinos statt Kühe in Minecraft sehen reiten möchtet, empfehlen wir euch einen Blick in unsere besten Minecraft-Mods:

Was haltet ihr von der skurrilen Reisemethode? Habt ihr andere Reisemöglichkeiten in Minecraft entdeckt, die ebenso außergewöhnlich sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.