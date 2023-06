Minecraft-Entwickler verlassen Reddit und 7 Millionen Fans: „Das ist kein geeigneter Ort mehr“

Das Minecraft Subreddit ist ab sofort kein offizieller Kanal mehr.

Der Protest um Reddit und dessen ungeliebte Anpassungen an seiner API geht in die nächste Runde. Wochenlang protestierten Moderatoren und User gegen die Änderungen, die am 1. Juli 2023 umgesetzt werden und effektiv alle beliebten Drittanbieter-Apps wie Apollo und Reddit Is Fun auslöschen werden.

Viele Communities auf der Plattform beteiligten sich zunächst an einem Blackout oder setzten, wie das Steam Subreddit, auf kreative Protestaktionen. Reddit reagierte auf diese Versuche, die Geschäftsleitung rund um CEO Steve Huffman zum Einlenken zu bewegen, äußerst unbeholfen und drohte den Moderatoren. Entweder öffnen sie wieder die Pforten oder die Reddit-Admins tun es – und tauschen dann im gleichen Zug die Mods aus.

Viele User haben der Plattform bereits den Rücken gekehrt und ihre Konten gelöscht. Jetzt zieht mit den Minecraft-Machern von Mojang der erste Spieleentwickler nach.

Reddit ist keine geeigneter Ort mehr

Das Minecraft-Subreddit ist mit über sieben Millionen Nutzerinnen und Nutzern eines der größten Gaming-Foren auf Reddit. Hier posten Spieler nicht nur ihre besten Bauwerke und diskutieren über das Spiel, auch die Entwickler waren hier stets aktiv und teilten offizielle News rund um Minecraft.

Damit ist allerdings ab sofort Schluss: Entwickler Mikael slicedlime Hedberg hat bekannt gegeben, dass Reddit ab sofort kein offizieller Kanal mehr sein wird, auf dem Mojang Neuigkeiten teilt oder mit seinen Fans in die Diskussion geht:

Wie du sicher schon gehört hast, hat die Reddit-Leitung vor Kurzem Änderungen eingeführt, die zu Regel- und Moderationsänderungen in vielen Subreddits geführt haben. Aufgrund dieser Änderungen sind wir der Meinung, dass Reddit kein geeigneter Ort mehr ist, um offizielle Inhalte zu posten oder unsere Spielerinnen und Spieler darauf hinzuweisen.

Falls die Fans Wünsche, Anmerkungen oder anderes Feedback haben, sollen sie diese in Zukunft über die offizielle Webseite oder andere Social-Media-Kanäle wie Discord einreichen.

Bei den Usern trifft diese Entscheidung auf Verständnis, auch wenn viele diesen offenbar nötigen Schritt bedauern. Das offizielle Minecraft-Forum von Mojang wurde vor einigen Jahren geschlossen, seitdem galt Reddit als beste Diskussionsplattform. So schreibt etwa SonicwaveMC:

Danke, dass ihr euch an diesem Unterforum beteiligt und euch mit der Community hier auseinandergesetzt habt. Es ist ein bisschen traurig, dass dieser Weg der Kommunikation geschlossen wird, da er etwas zugänglicher war als die anderen Kommunikationskanäle, aber leider gibt es kein anderes etabliertes »Forum« da draußen.

Aktuell ist nicht bekannt, ob noch weitere Entwickler ähnliche Schritte planen und Reddit als offiziellen Kommunikationskanal fallen lassen werden.