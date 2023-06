Steam-Fans machen Reddit beim aktuellen Protest besonders viel Dampf

Das Steam Subreddit ist eigentlich der perfekte Ort, um alle möglichen Neuigkeiten und Probleme rund um Valves Spieleplattform zu diskutieren. Aktuell erkennt man das Forum aber kaum wieder, denn statt um Spiele, Sales und Gabe-Newell-Memes dreht sich alles aktuell um Dampfloks, Dampfmaschinen, Wasserkocher und alles andere, was viel Dampf erzeugt.

Der Grund dafür ist aber kein heiße Luft um nichts, denn treue Nutzer wollen damit die Plattform retten.

Reddit kämpft mit der eigenen Nutzerbasis

Was war passiert? Vor einigen Wochen hat Reddit eine tiefgreifende Änderung an seiner API angekündigt. Durch diese Änderungen werden fast alle Third-Party-Apps, die von Millionen Nutzern zum Browsen der Website genutzt werden, effektiv ausgelöscht.

Reddit ruft ab 1. Juli 2023 für die Nutzung der API absurde Preise auf, die weit über dem liegen, was andere Seiten verlangen. Die Social-Media-Plattform verlangt etwa 12.000 US-Dollar für 50 Millionen API Requests, während etwa Bild-Hoster Imgur für dieselbe Anzahl keine 200 Dollar verlangt.

Ein Wechsel auf die offizielle Reddit-Mobile-App ist für viele Nutzer keine Option, da diese hinsichtlich Features, Komfort und Bedienung meilenweit hinter allen Third-Party-Apps zurückliegt – und deshalb protestieren sie jetzt, um Reddit zum Einlenken zu bewegen.

Nachdem es bereits einen mehrtägigen Blackout gegeben hatte, an dem die meisten Subreddits geschlossen waren, drohte Reddit den Moderatoren. Entweder öffnen sie wieder die Pforten oder die Reddit-Admins tun es - und tauschen dann im gleichen Zug die Mods aus.

Nun suchen die User also nach alternativen Formen des Protests und im Steam Subreddit gibt's nun, alles, was viel Dampf macht, mit Spielen hat das aber alles nichts mehr zu tun.

Hier ein paar Beispiele:

Bringt dieser Protest etwas? Vermutlich nicht. Reddit-CEO Steve Huffman hat in einer internen Mail, die von einem unbekannten Mitarbeiter geleakt wurde, bereits beteuert, dass er an seinen Plänen festhalten will.

Außerdem ist er überzeugt, dass der aktuelle Aufschrei früher oder später einfach vorbeiziehen wird:

Es ist viel Lärm zu hören. Einer der lautesten, die wir je gesehen haben. Unsere Teams arbeiten daran, und wie alle Störfälle auf Reddit wird auch dieser vorübergehen.