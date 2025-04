Der Minecraft-Film legt im Kino einen Traumstart hin - Die zweiterfolgreichste Spieleverfilmung lässt selbst Marvel alt aussehen

Der Minecraft-Film kennt in den Kinocharts aktuell nur eine Richtung: aufwärts. Bild: Warner Bros. Pictures / Legendary Pictures.

Der Minecraft-Film bricht aktuell Kino-Rekorde. In den anderthalb Wochen seit dem Kinostart hat die Verfilmung des bekannten Klötzchenspiels bereits über 550 Millionen US-Dollar eingespielt und ist damit der bislang einnahmenstärkste Film des Jahres.

Auch Marvel hat dagegen keine Chance - der neue Superhelden-Streifen Captain America: Brave New World wird von Minecraft an den Kinokassen gnadenlos überholt. Bei Kritikern und Zuschauern kam der Actionfilm bisher ohnehin nicht gut weg.

Dass mittelmäßige Rezensionen jedoch nichts über den finanziellen Erfolg eines Films aussagen, beweist Ein Minecraft Film aktuell eindrucksvoll. Auch die Spieleverfilmung hat mit mauen Kritiken zu kämpfen - die Zuschauer interessiert das allerdings wenig.

Der Minecraft-Film liegt bereits jetzt auf Platz 2 der erfolgreichsten Videospielverfilmungen. Überboten wird er nur vom Super Mario Bros. Film, der anno 2023 die Schallmauer von 1 Milliarde Dollar an Kinoeinnahmen durchbrechen konnte.

2:28 Ein Minecraft Film: Im neuen Trailer erobern süße Pandas die Herzen der Fans

Doch nicht nur für das zuständige Studio Warner Bros. ist der Minecraft-Film ein gigantischer finanzieller Erfolg. Auch die Spieleverkäufe von Minecraft profitieren von der aktuellen Popularität des Blockbusters. Wie The Game Business berichtet, stiegen die Verkaufszahlen des Sandbox-Klassikers in den vergangenen Tagen um satte 30 Prozent.

Auch die Spielerzahlen allgemein stiegen wieder sprunghaft an. Ein Trend, der sich bei anderen Videospielverfilmungen der jüngeren Vergangenheit ebenfalls zeigte. Durch die neuerliche Popularität einer Marke kehren viele ehemalige Spieler wieder zu ihren alten Spielen zurück.

So sorgte der verschmähte Borderlands-Film - wenngleich eines gigantischen finanziellen Flops - für ein sattes Plus bei den Spieleverkäufen. Auch Fallout und The Last of Us konnten nach dem Start der jeweiligen Serien satte Gewinne durch plötzlich gestiegene Software-Verkaufszahlen einfahren. Zu The Last of Us startet heute, am 14. April, in die zweite Staffel.

Allerdings hat die aktuelle Popularität des Minecraft-Films auch eine unschöne Kehrseite. Denn sie wird von einem bizarren Social-Media-Trend begleitet, bei dem Zuschauer vor allem in den USA ganze Kinosäle verwüsten und die entsprechenden Videos auf TikTok teilen.

Unter anderem wegen des Einsetzens von Pyrotechnik und mutmaßlicher Tierquälerei musste daher bereits in einigen Fällen die Polizei einschreiten. Mehr dazu lest ihr in der obigen Linkbox. Dort findet ihr auch unsere spoilerfreie Filmkritik aus der Feder von Kino-Experte Vali.