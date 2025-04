»Ich gehe nirgendwo hin« - Die Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy ist mit Star Wars noch nicht fertig

Unter der Präsidentschaft von Kathleen Kennedy kehrte unter anderem Hayden Christensen als Anakin Skywalker zurück in den Star-Wars-Kosmos. Bildquelle: Lucasfilm

Die Gerüchteküche brodelte so lange und auf hoher Flamme, dass es fast schon keinen Zweifel mehr zu geben schien: Kathleen Kennedy, die Präsidentin von Lucasfilm, werde Ende 2025 zurücktreten, hieß es.

Nichts da. Ich gehe nirgendwo hin. Mit diesen klaren Worten gegenüber dem Filmportal Screenrant lässt der Medienprofi keinen Interpretationsspielraum, was ihre unmittelbare Zukunft als Star-Wars-Chefin anbelangt.

Staffelübergabe erst nach langer Vorbereitung

Klar ist jedoch auch, dass eines Tages der Moment gekommen ist, an dem die 71-jährige Kennedy ihren Posten räumt und den Lebensabend auf einer Feuchtfarm auf Tatooine genießt. Doch wann wird das sein?

Ein Zeitpunkt noch im Jahr 2025 ist nach dem klaren Statement zwar vom Tisch. Intern soll es aber bereits sechs geeignete Kandidaten geben, die für eine Nachfolge infrage kommen:

Jon Favreau – Der Regisseur von Iron Man und Showrunner von The Mandalorian hat bereits viel Erfahrungen darin gesammelt, ein großes Team durch effizientes Strippenziehen zu leiten.

Dave Filoni – Der aktuelle Chief Creative Officer bei Lucasfilm und Architekt von gleich mehreren Star-Wars-Serien dürfte der Favorit vieler Fans sein. Fraglich ist aber, ob eine so kreative Person die richtige Wahl für die oberste Führungsposition ist, an der es primär um hartes Business geht.

David Heyman – Der Produzent der Harry-Potter-Filme ist einer von vier externen Kandidaten.

Mary Parent – Der Architekt des Dune- und Godzilla-Franchises.

Peter Rice – Einer der führenden Köpfe hinter den X-Men-Filmen. Ende 2022 wurde Rice von Disney-CEO Bob Chapek gefeuert wurde, was in der Filmbranche für Stirnrunzeln gesorgt hatte.

J.J. Abrams – Der Regisseur von Episode 7 und 9 möchte sich nach der kontroversen Sequel-Trilogie wohl nicht nochmal in den Star-Wars-Kosmos wagen.

2:20 Star Wars Zero Company: Der offizielle Trailer zum neuen Taktikspiel enthüllt erstes Gameplay

Will Kennedy vor dem Rücktritt alte Fehler wiedergutmachen?

Ein mögliches Szenario rund um Kathleen Kennedy könnte sein, dass die Star-Wars-Chefin vor einem Rücktritt zunächst sicherstellen möchte, dass das Franchise einer goldenen Zukunft entgegenblickt.

Nachdem Kennedy im Oktober 2012 das Amt der Lucasfilm-Präsidentin angetreten hat, war sie schließlich maßgeblich an der kontroversen Neuausrichtung von Star Wars beteiligt, die mit den bei vielen Fans unbeliebten Sequel-Filmen ihren Höhepunkt fand.

Kathleen Kennedy hat aber auch stets betont, wie sehr ihr Star Wars und die Fans am Herzen liegen. In den letzten Jahren hat die Sternensaga dank starker Serien wie Andor und populärer neuer Charaktere wie dem Mandalorian und dessen Sidekick Grogu neuen Glanz erhalten. Alte Fans kommen zurück, neue werden angezogen. Unter Kennedys Präsidentschaft ist also auch viel Gutes passiert.

Blickt man auf die bisherigen Neuankündigungen der derzeit stattfindenden Star Wars Celebration 2025, verstärkt sich der Eindruck, dass Kathleen Kennedy ihr Amt auf einem neuen Höhepunkt niederlegen möchte:

Bereits vor ihrer Zeit als Lucasfilm-Präsidentin hat Kathleen Kennedy die Filmlandschaft nachhaltig mitgeprägt. Als Produzentin half sie dabei, Meistwerke wie E.T. - Der Außerirdische und Jurassic Park zum Leben zu erwecken. Als ausführende Produzentin war sie unter anderem an Gremlins, Zurück in die Zukunft, Die Goonies und Schindlers Liste beteiligt.