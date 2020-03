Wer denkt, mit Minecraft wurde schon alles gebaut, was gebaut werden kann, wird eines besseren belehrt: Der Youtuber PippenFTS hat es sich allen Ernstes zur Aufgabe gemacht, unseren blauen Planeten in der virtuellen Klötzchen-Welt nachzubauen - und zwar in Originalgröße.

Um diese Mammut-Aufgabe zu bewältigen, musste sich der Modder einiger Hilfsmittel bedienen. Beispielsweise nutzte er die zwei Mods Terra 1-to-1 und Cubic Chunks in Kombination, um einerseits die Barrieren des Spiels zu brechen und andererseits echte geologische Formationen mithilfe von Satellitendaten darzustellen. Damit stellt er sicher, dass beispielsweise Berge die richtige Höhe haben, um den abgestrebten Maßstab zu gewährleisten.

Einen ersten Einblick gewährt er in einem Trailer, der die Maßstäbe deutlich macht:

Allerdings ist das nur der Anfang des Projekts, denn bisher wird nur die Natur der Erde dargestellt. Sämtliche vom Menschen geschaffenen Monumente fehlen noch komplett, und da kommt die Community ins Spiel: PippenFTS will eine Gruppe von Spielern versammeln, um auch Städte und alles andere von uns Geschaffene darzustellen. Das Projekt könnte also noch eine ganze Weile dauern.

Die Spieler sollen dafür auf einzelnen, voneinander unabhängigen Kartenteilen die Bestandteile dieses Teils der Erde bauen. Zum Schluss sollen diese Teile dann zusammengesetzt werden und die komplette Erde ergeben. Nun könnte man fragen: Findet man ernsthaft genug Leute, um so ein Projekt durchzuziehen?

Begeisterte Community

Tatsächlich hat der eigens dafür gegründete Discord-Server schon über 40.000 Mitglieder, Tendenz steigend. Auch der Youtube-Trailer hat schon über 5,6 Millionen Aufrufe. Ein Interesse am Projekt ist also auf jeden Fall gegeben. Wer weiß, vielleicht ist die virtuelle Erde schneller gebaut als gedacht?

Immerhin hätte auch niemand gedacht, dass das fast zehn Jahre alte Spiel, das nie wirklich für seine hübsche Optik bekannt war, einem heute noch die Kinnlade runterklappen lassen kann. Dank den neuen 4K-Texturen und Shadern ist das Spiel aber kaum wiederzuerkennen.