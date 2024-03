Minecraft bekommt eine ganz neue Waffe, die theoretisch jeden Gegner mit einem Schlag umhaut

Der Streitkolben wird eine neue Waffe in Minecraft und hat jede Menge Wumms.

Obwohl Minecraft einer der größten und kreativsten Sandkästen aller Zeiten ist, ist die Auswahl an Nahkampfwaffen überraschend beschränkt. Ohne Mods stehen einem im Grunde nur drei vollwertige Nahkampfwaffen zur Verfügung, wenn wir einmal von Arbeitsgeräten wie Spitzhaken oder Schaufeln absehen.

Bald wird es in Minecraft aber eine vierte Waffengattung geben, über die derzeit die Community diskutiert. Bei der neuen Waffe handelt es sich um einen Streitkolben, der eine in der Theorie sehr mächtige Fähigkeit mitbringt. In der Praxis wird sich das nur nicht immer so einfach umsetzen lassen.

10:22 Minecraft - Jetzt ist der Klötzchen-Klassiker wieder richtig spannend!

Das kann der Streitkolben

Der Streitkolben wird einhändig geschwungen und ist dadurch beispielsweise auch mit einem Schild kombinierbar. Für sich genommen ist der Kolben bereits eine enorm gute Waffe, die mit jedem Schlag sieben Schadenspunkte zufügt und eine Angriffsgeschwindigkeit von 1.6 aufweist. Damit ist der Kolben in etwa so stark wie ein Diamantschwert.

Allerdings hat er noch eine Besonderheit. Der Streitkolben richtet mehr Schaden an, wenn ihr von oben auf einen Gegner herabfallt. Je tiefer ihr stürzt, umso höher der Schaden. Das ist unbegrenzt, ihr könnt also theoretisch jeden Gegner mit einem Schlag erledigen. Bei einem Treffer wird außerdem der Fallschaden negiert. Ein X-Nutzer zeigt bereits das Potenzial dieser Mechanik:

So bekommt ihr den Streitkolben

Der Streitkolben ist wie das Schwert und die Axt ebenfalls herstellbar und unterscheidet sich damit von der letzten neu eingeführten Nahkampfwaffe. Das war der Dreizack, der vor stolzen sechs Jahren ins Spiel kam und bis heute nur als Loot gefunden werden kann. Den neuen Streitkolben könnt ihr zwar selbst herstellen, das Material dafür ist aber gar nicht so leicht zu finden.

Ihr braucht für die Herstellungen einen Schweren Kern und eine Böenrute. Während ihr für die Böenrute einfach nur eine Böe erledigen müsst, müsst ihr für den Schweren Kern einen Tresor in einer Prüfungskammer aufschließen. Die Chance, dass darin ein Schwerer Kern steckt, liegt bei nur 2,2 Prozent.

Der Streitkolben soll mit einem künftigen Update in die Java- und Bedrock-Version von Minecraft integriert werden. Vermutlich mit dem Update 1.21, das Mitte 2024 erwartet wird. Ihr könnt ihn allerdings auch jetzt schon ausprobieren. Dafür müsst ihr nur im Launcher auf die aktuelle Entwicklungsversion 24w11a wechseln, beziehungsweise 1.20.80.22, wenn ihr Bedrock spielt.