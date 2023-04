Minecraft: Archäologie-Expertin bemängelt kleine Ungenauigkeit, Patch fixt es prompt

Archäologie in Minecraft war schon gut, ist jetzt aber noch besser. Eine kleine Änderung dürfte Experten glücklich stimmen.

Trotz Klötzchen-Optik fällt Minecraft ganz schön wirklichkeitsgetreu aus. Das aktuellste Beispiel dafür ist wahrscheinlich das Archäologie-Feature, das ursprünglich zwar schon 2020 angekündigt, aber erst in naher Zukunft im finalen Spiel landet. Spielbar ist das Update per Snapshot aber schon jetzt.

Wie Archäologie in Minecraft funktioniert und auf was für kleine Details geachtet wurde, hat bereits die echte Archäologin Heather Christie für den YouTube-Kanal ArchaeoPlays unter die Lupe genommen. Eine kleine Ungenauigkeit ist ihr aber nicht entgangen, die Entwickler Mojang kurzerhand mit dem neuesten Patch für Minecraft überarbeitete.

Sherds statt shards

Was war das Problem? Mit dem Archäologie-Feature können Spieler neuerdings antike Tonscherben - Verzeihung, Tonsplitter (worauf GameStar-User Anberlin in den Kommentaren Aufmerksam macht) - ans Tageslicht fördern, die im Englischen auf den Namen pottery shards hörten. Laut Heather Christie ist beziehungsweise war das jedoch nicht korrekt, da normalerweise lediglich Glasscherben als shards bezeichnet werden.

Christie erklärt in dem Video, dass echte Archäologen Tonsplitter in der Regel als pottery sherds , potsherds oder sherd bezeichnen - also mit einem E anstelle eines As. Die Expertin gibt dabei zu, dass sie im Bezug auf dieses Detail etwas pingelig sei, aber im Kontext des realen Berufs der Archäologie nun mal inkorrekt. Die entsprechende Stelle könnt ihr bei Minute 16:01 im folgenden Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

YouTube-Inhalte erlauben

Link zum YouTube-Inhalt

Entwickler reagieren auf Feedback: Offensichtlich haben die Entwickler von Mojang auf das Feedback einer echten Archäologin gehört. Denn mit dem neuesten Patch für Minecraft beziehungsweise dessen Snapshot werden Tonscherben nun tatsächlich als pottery sherds und nicht länger als pottery shards bezeichnet.

Was sonst gerade bei Minecraft passiert: Update 1.20 bringt Archäologie und weitere neue Features nach Minecraft, hat aber zum aktuellen Zeitpunkt keinen finalen Release-Termin. Allerdings könnt ihr euch bereits per Snapshot daran probieren, der mit dem neuesten Update auf Version 23W16a gehievt wurde.

Die offiziellen Patch Notes dazu findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Was haltet ihr von der kleinen, aber feinen Änderung an dem neuen Archäologie-Feature von Minecraft: Freut ihr euch darüber, dass das Feedback echter Experten ernst genommen wird und Minecraft damit realitätsgetreu funktioniert? Oder hätte es diese Änderung eurer Meinung gar nicht gebraucht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!