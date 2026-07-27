Minecraft: Eins der meistinstallierten Spiele auf dem Planeten schraubt nach 17 Jahren die Systemanforderungen hoch

Microsoft hat die Mindestanforderungen für Minecraft angehoben. (Bild: Microsoft)

Minecraft kann wohl ohne Zweifel als eines der wichtigsten und prägendsten Spiele aller Zeiten beschrieben werden. Zudem ist es auch nach 17 Jahren noch immer extrem beliebt und wächst stetig.

Um diesem Wachstum gerecht zu werden, hat Microsoft kürzlich zum ersten Mal überhaupt die Systemanforderungen der Java-Edition angehoben.

Minecraft wird immer größer

Viele Spieler dürften sich noch gut daran erinnern können, wie sie 2009 oder 2010 zum ersten Mal in die offene Klötzchenwelt von Minecraft eingetaucht sind. Viele PCs, auf denen der Titel damals lief, dürften heute kaum noch existieren. Dem Spiel werden sie schon länger nicht mehr gerecht.

Mojang und Microsoft haben nämlich nie aufgehört, an Minecraft zu arbeiten, und mittlerweile ist das Spiel in so ziemlich jeder Hinsicht größer und schöner als zum Start.

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Die stetige Weiterentwicklung macht sich natürlich auch bei der benötigten Rechenleistung bemerkbar, und so hat Microsoft in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass die Systemanforderungen der Java-Edition angehoben werden mussten.

Der Entwickler erklärt dabei:

»Unser Ziel ist einfach: Wir möchten den Spielern klarmachen, welche Art von Computer die Java Edition reibungslos ausführen kann. Ältere Geräte können das Spiel zwar möglicherweise noch starten, werden jedoch Schwierigkeiten haben, ein gutes Spielerlebnis zu bieten. Dies kann zu niedrigen Bildraten, grafischen Problemen, langen Ladezeiten oder einer Leistung führen, die nicht den Erwartungen der Spieler entspricht.«

Die neuen Systemanforderungen sehen folgendermaßen aus:

Mindestanforderungen Empfohlene Grafikkarte NVIDIA GTX 950 oder neuer

AMD Radeon RX 460 oder neuer

Intel Arc A310 oder neuer

Intel i5-6400 oder neuer

Apple M1 oder neuer

Qualcomm Snapdragon X NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5600 XT

Intel Arc A580

Apple M2 Pro

Prozessor Intel Core i3-10100

AMD Ryzen 3 3100

Qualcomm Snapdragon X

Apple M1 Intel Core i5-12400

AMD Ryzen 5 5600

Apple M2 Pro Arbeitsspeicher 8 GB mit dedizierter GPU

12 GB mit integrierter GPU 16 GB Betriebssystem Windows 10 (64-Bit)

Windows on ARM

macOS 12+

Linux (64-Bit) Windows 11 (64-Bit)

macOS 14+

Linux (64-Bit) Architektur x64, ARM64 x64, ARM64 Ziel 1080p

30 FPS

Grafikeinstellung »Fast« 1080p

60 FPS

Grafikeinstellung »Fancy«

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Wer den Titel künftig also mit 60 FPS spielen will, braucht dafür unter Umständen deutlich potentere Hardware als zuvor. Besonders die 16 GB RAM sind in der aktuellen Zeit ja fast schon ein Luxusgut geworden. Alternativ wird natürlich auch die Bedrock-Edition von Minecraft geboten, die deutlich niedrigere Anforderungen hat, aber eben auch keine Mods erlaubt.