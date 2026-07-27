Minecraft: Eins der meistinstallierten Spiele auf dem Planeten schraubt nach 17 Jahren die Systemanforderungen hoch

Minecraft wird bald volljährig und passend dazu passt Microsoft nun erstmals die Anforderungen an.

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Jonas Herrmann
27.07.2026 | 10:35 Uhr

Microsoft hat die Mindestanforderungen für Minecraft angehoben. (Bild: Microsoft) Microsoft hat die Mindestanforderungen für Minecraft angehoben. (Bild: Microsoft)

Minecraft kann wohl ohne Zweifel als eines der wichtigsten und prägendsten Spiele aller Zeiten beschrieben werden. Zudem ist es auch nach 17 Jahren noch immer extrem beliebt und wächst stetig.

Um diesem Wachstum gerecht zu werden, hat Microsoft kürzlich zum ersten Mal überhaupt die Systemanforderungen der Java-Edition angehoben.

Minecraft wird immer größer

Viele Spieler dürften sich noch gut daran erinnern können, wie sie 2009 oder 2010 zum ersten Mal in die offene Klötzchenwelt von Minecraft eingetaucht sind. Viele PCs, auf denen der Titel damals lief, dürften heute kaum noch existieren. Dem Spiel werden sie schon länger nicht mehr gerecht.

Mojang und Microsoft haben nämlich nie aufgehört, an Minecraft zu arbeiten, und mittlerweile ist das Spiel in so ziemlich jeder Hinsicht größer und schöner als zum Start.

Video starten 5:05 Nach 15 Jahren bekommt Minecraft ein großes, offizielles Grafik-Upgrade, das sich sehen lassen kann

Die stetige Weiterentwicklung macht sich natürlich auch bei der benötigten Rechenleistung bemerkbar, und so hat Microsoft in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass die Systemanforderungen der Java-Edition angehoben werden mussten.

Der Entwickler erklärt dabei:

»Unser Ziel ist einfach: Wir möchten den Spielern klarmachen, welche Art von Computer die Java Edition reibungslos ausführen kann. Ältere Geräte können das Spiel zwar möglicherweise noch starten, werden jedoch Schwierigkeiten haben, ein gutes Spielerlebnis zu bieten. Dies kann zu niedrigen Bildraten, grafischen Problemen, langen Ladezeiten oder einer Leistung führen, die nicht den Erwartungen der Spieler entspricht.«

Die neuen Systemanforderungen sehen folgendermaßen aus:

MindestanforderungenEmpfohlene
GrafikkarteNVIDIA GTX 950 oder neuer
AMD Radeon RX 460 oder neuer
Intel Arc A310 oder neuer
Intel i5-6400 oder neuer
Apple M1 oder neuer
Qualcomm Snapdragon X		NVIDIA GeForce RTX 2060
AMD Radeon RX 5600 XT
Intel Arc A580
Apple M2 Pro
ProzessorIntel Core i3-10100
AMD Ryzen 3 3100
Qualcomm Snapdragon X
Apple M1		Intel Core i5-12400
AMD Ryzen 5 5600
Apple M2 Pro
Arbeitsspeicher8 GB mit dedizierter GPU
12 GB mit integrierter GPU		16 GB
BetriebssystemWindows 10 (64-Bit)
Windows on ARM
macOS 12+
Linux (64-Bit)		Windows 11 (64-Bit)
macOS 14+
Linux (64-Bit)
Architekturx64, ARM64x64, ARM64
Ziel1080p 
30 FPS
Grafikeinstellung »Fast«		1080p 
60 FPS
Grafikeinstellung »Fancy«

Mit Darth Vader oder einem Walross auf der Couch: Vielen Menschen ist nicht bewusst, was wegen ihrer Kopfhörer passiert

Wer den Titel künftig also mit 60 FPS spielen will, braucht dafür unter Umständen deutlich potentere Hardware als zuvor. Besonders die 16 GB RAM sind in der aktuellen Zeit ja fast schon ein Luxusgut geworden. Alternativ wird natürlich auch die Bedrock-Edition von Minecraft geboten, die deutlich niedrigere Anforderungen hat, aber eben auch keine Mods erlaubt.

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