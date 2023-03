Leak: Mit dem World Editor könnte Minecraft sein bisher mächtigstes Tool erhalten

Auch zwölf Jahre nach dem Release wird es nicht still um Minecraft.

Bereits 2022 haben Spieler Hinweise auf eine offizielle Tool-Box im Game-Code von Minecraft entdeckt. Nun verhärten sich die Hinweise auf solche Modifikationen durch einen Gameplay-Leak eines World-Editors. In diesem Artikel erfahrt ihr, was der Leak enthält und für wie seriös wir ihn einstufen.

Was genau wurde geleakt?

Wie Insider Gaming schreibt, sind die Hinweise im Game-Code von Minecraft seit mindestens 2020 enthalten, auch wenn sie erst Ende letzten Jahres entdeckt wurden. Der selbst ernannte Branchen-Insider Roger Badgerman hat nun noch mal einige Zeit später vermeintliches Gameplay dieses Tools geleakt:

Was enthält der World-Editor

Der World-Editor enthält laut des Videos ein bequemes Tool, um in kürzester Zeit große Konstruktionen zu errichten. Dies müsste ohne Mods sonst in mühevoller Kleinstarbeit geleistet werden. Des Weiteren berichtet Insider Gaming, dass der World-Editor vermutlich nur für den PC entwickelt wird. Konsolen gehen demnach zunächst leer aus.

Wie seriös ist der Leak?

Aktuell ist Roger Badgerman noch kein allzu bekannter Name in der Leaker-Szene. Da jedoch die Webseite Insider Gaming darüber berichtete, die niemand geringerem als Brancheninsider Tom Henderson gehört, handelt es sich um einen ernst zu nehmenden Leak.

Nicht nur mit Tools lassen sich bequem Konstruktionen erbauen. Microsoft hat eine künstliche Intelligenz ganz allein Minecraft spielen lassen. In diesem Artikel erfahrt ihr, was dabei herausgekommen ist:

Denkt ihr, dass der World-Editor, so wie er in dem Gameplay aussieht, eine Bereicherung für die Spieler von Minecraft wäre? Welche Funktionen würdet ihr euch von einem offiziellen World-Builder wünschen? Braucht man überhaupt einen offiziellen World-Builder, wenn man Zugriff auf Mods hat? Schreibt's in die Kommentare!