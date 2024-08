Für dieses liebevoll gemachte Mini-Aufbauspiel braucht ihr kein Geld und auch keinen Download

In tramstertram baut ihr idyllische Städte und lasst die Seele baumeln.

Ein neuer Shooter wartet hier, die riesige Open World von Rollenspiel XY da, und irgendwo im Hintergrund wird das nächste 60 GB große Engine-Update eures Lieblings-Multiplayer-Titels heruntergeladen. Massenweise Hochglanz-Content ist toll, aber manchmal kann es auch zu viel werden.

Wer zwischen all den Blockbuster-Spielen mal eine Auszeit sucht, wird hier und da im Browser fündig. Auf der Indie-Spiele-Plattform itch.io werden haufenweise kleine Diamanten angeboten, die für kurzweiligen Spielspaß sorgen. Einer davon ist tramstertram.

Trams in Amsterdam? Dieses Mini-Spiel lässt euch drauflosbauen - ganz ohne Hürden

In tramstertram könnt ihr ohne lange Downloadzeit oder Tutorial direkt im Browser drauflosbauen und eure eigene kleine Stadt mit Reihenhäusern, Parks und Straßenbahnen erschaffen. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine Internetverbindung und die Bereitschaft zu entspannen, dann könnt ihr direkt kostenlos starten.

Hinter dem Spielchen steckt übrigens Matt Stark, der für das knifflige Perspektivspiel Viewfinder bekannt ist:

4:15 Viewfinder hat uns den Kopf verdreht und das Video wird mit euch das Gleiche tun

Autoplay

Wer etwas für Spiele wie Dorfromantik übrig hat, wird auch an tramstertram Gefallen finden. Mit der einfachen Maussteuerung platziert ihr verschiedenartige »Bausteine«, die sich je nach Konstellation in Brücken, Brunnen oder andere Strukturen verwandeln. So zaubert ihr im Nu eine kleine, aber feine Innenstadt mit Amsterdam-Flair.

Erschreckt euch nicht vor den wirren Zahlen-Buchstaben-Kombinationen in den Kommentaren. Dabei handelt es sich um »world codes« anderer Spielerinnen und Spieler. Diese könnt ihr einfach kopieren und ins Spiel unter »copy/paste world code« laden. So bestaunt ihr die Kreationen der anderen Städteplanerinnen und -Planer und könnte sie nach Belieben erweitern.

Mit tramstertram könnt ihr dem stressigen Alltag entfliehen und ganz ohne größeres Ziel entspannt vor euch hin spielen.

Was für Spiele zockt ihr, wenn ihr euch entspannen wollt? Sind das vielleicht auch Browsergames oder bevorzugt ihr eher Spiele, die ihr auf der Platte habt? Verratet uns eure Spieletipps in den Kommentaren!