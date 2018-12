Maximale Leistung zum niedrigen Preis - Dank Ryzen zum Preis Leistungs-Hammer

Jetzt: Für alle, die maximale Leistung für einen günstigen Preis wollen, sind die ONE GameStar-PCs bis 1.499€ mit Ryzen CPUs ausgestattet. Ein unvergleichbares Spielerlebnis mit den ONE GameStar-PCs aus der Alpha- und XL Reihe zum fairen Preis ist garantiert! Doch damit nicht genug: Zu jeder RX-Karte aus der 500er Serie erhaltet ihr drei Spiele-Vollversionen kostenlos.

High-End Leistung zu günstigem Preis - AMD hebt sich so von seiner Konkurrenz ab. Deshalb beschleunigen die CPUs mit der neuartigen ZEN+-Architektur unsere Gaming-PCs. Für preisbewusste Käufer ein ideales Angebot, um die Balance zwischen hervorragendem Gaming-Erlebnis und geschontem Geldbeutel zu wahren.

Auch unsere Hardware-Redaktion ist von den guten Ergebnissen der Ryzen-CPUs überzeugt. In ihren Benchmark-Tests erfahrt ihr mehr über die Vorteile der Ryzen-CPUs

Alle ONE GameStar-PCs mit Ryzen CPU im Überblick:

Grafik-Kracher zum kleinen Preis - One GameStar-PC XL

Beeindruckende 8 GB Videospeicher schlummern in der Radeon RX580 Dual OC. Jedes Spiel ist in Full-HD und maximalen Details damit kein Problem, selbst viele Spiele in WQHD kann man damit genießen. Mit der Radeon RX570 8GB Dual OC habt ihr eine zukunftssichere Grafikkarte in eurem neuen Gaming-PC.

Der AMD Ryzen 5 2600X treibt mit seinen 4,2 GHz Turbotakt und seinen sechs Rechenkernen den ONE GameStar-PC XL zu Höchstleistungen. Zusammen mit den 16 GB RAM und der SSD mit 250 GB starten und laden das vorinstallierte Windows 10 und eure liebsten Spiele binnen weniger Sekunden. Den ONE GameStar-PC XL bekommt ihr schon für 1.199€.

GameStar-PC Alpha Pro - Sparen und trotzdem Top-Leistung

Im ONE GameStar-PC Alpha Pro schlummert mit der Asus Dual Radeon RX580 4 GB und dem Ryzen 5 2600 ungeahnte Kraft zum günstigsten Preis. Der Sechskernprozessor aus der ZEN+-Generation liefert im Turbo-Takt 3,9 GHz und steckt damit jedes Spiel locker weg. Dazu hat er 8 GB Arbeitsspeicher mit sagenhaften 3.000 MHz Takt im Gepäck.

Die Grafikkarte Asus Expedition RX580 OC ist von Werk aus übertaktet und liefert bei fast jedem Spiel mit maximalen Details flüssige Bilder in FULL-HD-Auflösung. Dank der dualen Lüfter ist die Grafikkarte dabei stets leise. Sparen ist dank dem Preis von 999€ kein Problem!

ONE GameStar-PC XXL - für preisbewusste Gamer mit hohen Ansprüchen

Der Ryzen 7 2700 verstärkt mit acht Rechenkernen den GameStar-PC XXL und ist somit der PC mit den meisten Rechenkernen unter allen GameStar-PCs. Mit einem Takt von bis zu 4,1 GHz ist der Prozessor jedem Spiel auf maximalen Details gewachsen. Dabei hat er sogar noch Reserven übrig. Gemeinsam mit den 16 GB DDR4 RAM mit 3.000 MHz und der ASUS GeForce GTX 1060 6GB DUAL OC treibt der Ryzen 7 2700 den GameStar-PC XXL an.

Für das vorinstallierte Windows 10 und haufenweise Spiele bietet die SSD von WD mit 250 GB ausreichend Platz. Wem das noch nicht reicht, der kann auf die 1.000 GB HDD zurückgreifen. Der GameStar-PC XXL wird allen Ansprüchen an einen Gaming-PC gerecht und ist mit dem Preis von nur 1.499€ ein super Angebot. Hinzu kommen die drei Jahre Garantie und der kostenfreie Versand von unserem Partner ONE.

Top-Modell für alle Einsteiger - ONE GameStar-PC Alpha

Den ONE GameStar-PC Alpha haben wir mit einer RX570 ausgestattet. Die günstige aber sehr starke Grafikkarte überzeugt mit guten Ergebnissen in jedem Spiel und ermöglicht in Full-HD-Auflösung flüssigen Spielen für die nächsten Jahre.

Das Herzstück ist der Ryzen 3 1300X. Mit der Takt-Spitze von 3,7 GHz ist der Prozessor mit keinem Spieletitel überfordert. Zusammen mit der SSD lädt der Ryzen 3 1300X das vorinstallierte Windows blitzschnell.

Drei Spiele-Blockbuster - bei Gaming-PCs mit RX500er

Bekämpfe Zombies, rette die Regierung Amerikas in Washington DC oder bezwinge Horden von Dämonen. Beim Kauf eines ONE GameStar-PCs mit den Grafikkarten Radeon RX570 oder RX580 erhaltet ihr zwei Spiele eurer Wahl gratis dazu. Bei jedem GameStar-PC gibt es außerdem die Vollversion von Forza Horizon 4 on top.

Eure Auswahl:

Tom Clancy's the Division 2

Das Remake von Resident Evil 2

Devil May Cry 5

Keiner dieser Titel ist bereits erschienen, doch die viel sprechenden Vorgänger konnten bereits eine Menge Spieler überzeugen. Mit den ONE GameStar-PCs habt ihre eure künftigen Lieblingsspiele bereits in der Tasche.