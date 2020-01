Mod will das geniale Kampfsystem von Sekiro nach Skyrim bringen

Der Dauerbrenner Skyrim hat viele Dinge sehr gut gemacht - das ziemlich angestaubte Kampfsystem gehört nicht unbedingt dazu. In Sekiro: Shadows Die Twice hingegen sind die Kämpfe derart genial, dass sich das Spiel den Titel Game of the Year 2019 sichern konnte.

Für den Modder Lert Krush lag deshalb nahe, die beiden Spiele zu kombinieren und die komplexen Duelle von Sekiro in die Welt von Skyrim zu bringen. Herausgekommen ist dabei »Skyrim Die Twice«.

Was ist in der Combat-Overhaul-Mod alles möglich?

Herannahende Pfeile mit der Waffe abwehren.

Die Angriffe von Gegners ablenken, um deren Ausdauer zu senken. Bei niedriger Ausdauer fangen sie an zu wanken und erleiden eine Weile lang Schaden durch Bluten.

Gegner können ebenfalls Angriffe ablenken, was die Ausdauer des Spielers senkt.

Wann kann ich die Mod ausprobieren?

Momentan kann die Mod noch nicht veröffentlicht werden, da sie auf der Ultimate-Combat-Mod für Skyrim basiert. Deren Erschaffer muss erst sein Einverständnis zur Nutzung geben.

Eigentlich wollte Lert Krush die Mod nur für sich selbst programmieren, aber aufgrund des Feedbacks plant er nun, sie auch anderen zugänglich zu machen.

In einem reddit-Thread zu Skyrim Die Twice gibt Lert Krush Auskunft über seine Mod und will dort auch Updates zur Veröffentlichung geben.

So sieht das Ganze aus: Wie sich die Mod in der Praxis spielt, zeigt ein erstes Gameplay-Video zu Skyrim Die Twice.

Übrigens: Nicht nur Modder nehmen sich das Spiel als Vorbild. Auch die Macher von Star Wars Jedi: Fallen Order inspirierte Sekiros Kampfsystem.

Skyrim ist nicht totzukriegen

Skyrim wird seit seinem Release im Jahr 2011 - auch und vor allem dank der großen Mod-Community - täglich von tausenden Spielern weltweit gespielt. Wie ihr den meisten Spielspaß aus dem Klassiker rausholt, verrät unsere Übersicht über die besten Mods zu Skyrim.