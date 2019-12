Zum mittlerweile fünften Mal wurden jetzt die jährlichen Game Awards verliehen, in deren Jury Gaming-Seiten auf der ganzen Welt sitzen (auch wir). Wir listen euch alle Preisträger auf. Besonderen Grund zur Freude hat From Software: Das japanische Studio sichert sich mit Sekiro: Shadows Die Twice den Titel Game of the Year 2019. Doch natürlich gab es noch viele weitere Sieger in diversen Kategorien.

Wir listen euch im Folgenden alle Nominierten und Gewinner (fett markiert) in den einzelnen Kategorien der Game Awards auf. Ein Überraschungssieger war übrigens Disco Elysium, das sich Best Narrative, Best RPG und Best Independent Game sicherte, während Entwickler ZA/UM sich Fresh Indie Game als Preis holte. Wir waren natürlich nicht ganz so überrascht, immerhin staubte das Rollenspiel bei uns im Test eine 90 ab.

Falls euch Disco Elysium absolut gar nichts sagt, empfehlen wir euch unser Video zu Spiel:

Alle Gewinner der Game Awards 2019

Game of the Year

Control

Death Stranding

Super Smash Bros. Ultimate

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

The Outer Worlds

Best Game Direction

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Outer Wilds

Best Narrative

A Plague Tale: Innocence

Control

Death Stranding

Disco Elysium

The Outer Worlds

Best Art Direction

Control

Death Stranding

Gris

Sayonara Wild Hearts

Sekiro: Shadows Die Twice

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Best Score/Music

Cadence of Hyrule

Death Stranding

Devil May Cry 5

Kingdom Hearts III

Sayonara Wild Hearts

Best Audio Design

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Death Stranding

Gears 5

Resident Evil 2

Sekiro: Shadows Die Twice

Best Performance

Ashly Burch as Parvati Holcomb, The Outer Worlds

Courtney Hopeas Jesse Faden, Control

Laura Bailey as Kait Diaz, Gears 5

Mads Mikkelsen as Cliff, Death Stranding

Matthew Porretta as Dr. Casper Darling, Control

Norman Reedus as Sam Porter Bridges, Death Stranding

Games for Impact

Concrete Genie

Gris

Kind Words

Life Is Strange 2

Sea of Solitude

Best Ongoing Game

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Best Independent Game

Baba Is You

Disco Elysium

Katana ZERO

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Best Mobile Game

Call of Duty: Mobile

GRINDSTONE

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of Light

What the Golf?

Best Community Support

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Best VR/AR Game

Asgard's Wrath

Blood & Truth

Beat Saber

No Man's Sky

Trover Saves the Universe

Best Action Game

Apex Legends

Astral Chain

Call of Duty: Modern Warfare

Devil May Cry 5

Gears 5

Metro Exodus

Best Action/Adventure Game

Borderlands 3

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Sekiro: Shadows Die Twice

Best RPG

Disco Elysium

Final Fantasy XIV

Kingdom Hearts III

Monster Hunter World: Iceborne

The Outer Worlds

Best Fighting Game

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Showdown

Super Smash Bros. Ultimate

Best Family Game

Luigi's Mansion 3

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Super Smash Bros. Ultimate

Yoshi's Crafted World

Best Strategy Game

Age of Wonders: Planetfall

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses

Total War: Three Kingdoms

Tropico 6

Wargroove

Best Sports/Racing Game

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DiRT Rally 2.0

eFootball Pro Evolution Soccer 2020

F1 2019

FIFA 20

Best Multiplayer Game

Apex Legends

Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

Tetris 99

Tom Clancy's The Division 2

Fresh Indie Game Presented by Subway

ZA/UM for Disco Elysium

Nomada Studio for Gris

DeadToast Entertainment for My Friend Pedro

Mobius Digital for Outer Wilds

Mega Crit for Slay the Spire

House House for Untitled Goose Game

Content Creator of the Year