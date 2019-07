Das HUD ist ein Fluch und Segen zugleich. Natürlich hilft das Head-Up-Display uns einerseits beim Zocken, indem es uns anzeigt, wie es um den gesundheitlichen Zustand unseres Helden steht und wie viel Munition unsere Waffen oder wie viel Boost unsere Autos noch übrig haben. Aber es stört auch immer wieder das optische Gesamtbild, wenn uns ein Spiel gerade mal wieder eine wunderschöne Landschaft oder eine kinoreife Szene präsentiert.

Aber damit ist nun Schluss. Der Modder TheJanitor hat jede Menge Modifikation entwickelt, die das HUD in euren Spielen abschalten. Und so verwandelt sich manch ein Call of Duty oder Assassin's Creed geradezu in einen spielbaren Film.

Einige Titel bieten heutzutage ohnehin in ihren Optionen an, die Bildschirmanzeigen nach eigenem Geschmack ein oder auszuschalten, aber die Mods machen das nochmal einfacher. Besonders komfortabel werden die Projekte von TheJanitor außerdem durch die Möglichkeit, das HUD jederzeit mit einem Knopfdruck zu deaktivieren und genauso schnell wieder zu aktivieren. Wie schick ein Spiel dadurch aussehen kann, demonstriert zum Beispiel das folgende Video aus CoD: WWII.

Wo kann ich den Spaß downloaden?

Die sogenannten Toggle-HUD-Mods hat TheJanitor unter anderem für die folgenden Titel angefertigt:

Auf der Nexusmods-Seite von The Janitor bietet der Modder noch weitere Titel an. Dort findet ihr auch die Downloads und Anleitungen, um die jeweiligen Mods zu installieren. Wir fanden das Projekt cool genug, um es euch einmal zu empfehlen und nun viel Spaß beim Genießen der cineastischen Spielerlebnisse.