Wie jedes Jahr wird auch 2019 wieder ein neues Call of Duty erscheinen. Vollkommen offen ist aber noch, zu welcher Serie der neueste Teil gehören soll. Vielleicht erscheint ein neues Modern Warfare, vielleicht Ghosts 2? Abseits des Rätselratens gibt es nun aber einen konkreten Hinweis, was Call of Duty 2019 beiliegen könnte: Ein Remaster von Call of Duty Modern Warfare 2 wird erwartet.

Wie die Webseite Gematsu berichtet, hatte die europäische Altersprüfstelle für Computerspiele PEGI (Pan European Game Information) am 28. Februar einen neuen Eintrag für die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered für die PlayStation 4 angelegt. Als wir angefangen haben, diese News hier zu schreiben, konnten wir uns den PEGI-Eintrag auch noch selbst anschauen. Inzwischen wurde er allerdings wieder gelöscht.

Activision hat bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben, welches CoD dieses Jahr erscheinen wird. Deshalb bleibt vollkommen offen, ob an dem Hinweis auf das Remaster tatsächlich etwas dran ist. Der Eintrag hatte außerdem explizit nur die Kampagne und nicht den Multiplayer von Modern Warfare 2 erwähnt.

2019 feiert Modern Warfare 2 zehn Jahre Jubiläum

Der Zeitpunkt für eine Neuauflage würde allerdings passen. Modern Warfare 2 ist schließlich in seiner ursprünglichen Form im Jahre 2009 erschienen und könnte pünktlich zum Jubiläum ein Remaster bekommen.

Erst 2016 erschien ja bereits die Neuauflage des ersten Modern Warfare. Damals wurde das Remake allerdings zunächst nur als Teil der Special-Edition von Call of Duty: Infinite Warfare angeboten. Erst 2017 folgte dann ein eigener Release für das Remake.

Sollte Activision auch diesmal so vorgehen, wäre es also theoretisch denkbar, dass 2019 gleich zwei Call of Duties erscheinen. Nämlich ein vollkommen neuer Teil der Serie, als auch die Neuauflage von Modern Warfare 2.

Übrigens ist der Eintrag bei der PEGI nicht der erste Hinweis auf ein MW2-Remaster: Schon Anfang 2018 listete Amazon Italien eine entsprechende Neuauflage mit einem angeblichen Release-Termin am 30. April 2018. Daraus ist nun schon mal nichts geworden. Gerüchteweise sollte aber auch damals nur der Singleplayer-Modus von Modern Warfare 2 überarbeitet werden.