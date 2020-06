Das Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 hätte so schön sein können - wäre nicht das größte Highlight schmählich ignoriert worden. Das Campaign Remaster erschien, wie der Name schon verriet, ohne Multiplayer. Eine Enttäuschung, die von Moddern jetzt aus dem Weg geräumt wird.

Renovierter Multiplayer

Ein Team aus 11 Moddern und Level Designern gab über Twitter bekannt, an einem Remaster des MW2-Multiplayers zu arbeiten. Das werdet ihr aber nicht im MW2 Campaign Remaster spielen können, sondern in der Engine von CoD: Black Ops 3.

Ill let the cat out the bag. A team of us are remastering MW2 Multiplayer in Black Ops 3! We will have a public discord and twitter soon giving you all the answers to your questions.. for now enjoy this early screenshot of Rust! pic.twitter.com/zf0NYIrZFG — Andy (@GunofTZ) May 29, 2020

Die Folgenden Informationen hat das 11-köpfige Team bereits bekannt gegeben:

Release: Die Mod wird voraussichtlich Ende des Jahres 2020 erscheinen.

Wie der Modern Warfare 2 Multiplayer im schickeren Gewand aussehen kann, zeigt das Team außerdem in einem kurzen Clip:

Here you go. Here is a early walk through of Rust in its current state. Enjoy! pic.twitter.com/LpSEk7H29n — Andy (@GunofTZ) May 31, 2020

Bis zum Release der Mod steht uns erst einmal Season 4 des aktuellen Modern Warfare ins Haus: In unserem FAQ erfahrt ihr alles, was ihr vor Release am 3. Juni wissen müsst:

