Haufenweise Klassiker: CoD Modern Warfare 3 bringt wohl alle 16 Maps von CoD 2009 zurück

Favela gehört wie viele MW2-Maps von 2009 zu den größten Lieblingen der CoD-Community. Das Remaster-Comeback fand bisher nur in Form der Solo-Kampagne statt.

Kurz vor dem großen Reveal-Event von Modern Warfare 3, sorgt jetzt eine neue Nachricht für Wirbel in der CoD-Szene. Demnach erscheinen alle 16 Maps aus dem ursprünglichen CoD MW2 aus dem Jahr 2009 jetzt im kommenden Modern Warfare 3.

Ein Screenshot dient als Bestätigung:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Das berichtet das CoD-Portal CharlieIntel und beruft sich dabei auf die Marketing-Telefonnummer von Activision, die Marketing-Material zu CoD 2023 via SMS und Whatsapp an US-Spieler verschickt, die den Dienst abonnieren. Laut CharlieIntel habe man eine Liste aller MW2-Maps von damals erhalten.

Laut der Promo-Aktion sollen folgende Karten in MW3 ein Comeback feiern:

Afghan

Derail

Estate

Favela

Highrise

Invasion

Karachi

Quarry

Rundown

Rust

Scrapyard

Skidrow

Sub Base

Terminal

Underpass

Wasteland

Bisher ist unklar, ob diese Map zum Release spielbar sind, oder später erscheinen. Ebenso wurden bisher weder die Anzahl noch die Art von komplett neuen Karten bestätigt, die speziell für MW3 entwickelt wurden.

Sollte es nur Remaster-Maps zum Release am 10. November geben, würde das die Gerüchte weiter befeuern, dass MW3 lediglich ein DLC sei, den an zum Vollpreis verkaufen will.

Fest steht jedenfalls: Einige der Maps aus dem alten MW2 gelten heute als absolute Fan-Lieblinge.

Fans sagen: »Das ist wild!«

Vor allem Highrise, Afghan, Quarry und Terminal haben echten Legenden-Status in der Community und eine Rückkehr wird seit Jahren immer wieder vehement gefordert.

Entsprechend positiv sind die Reaktionen unter dem Tweet von CharlieIntel. »Und sie reißen uns einfach wieder voll mit«, oder »Das ist total wild, ich bin am Start«, heißt es dort etwa.

Offiziell bestätigt ist inzwischen auch die Waffen-Mitnahme aus dem Vorgänger: Das gesamte Arsenal des aktuell laufenden MW2 (nicht die 2009er-Version) wird für Modern Warfare 3 übernommen – ihr behaltet außerdem alle Attachments und Tarnungen.

Was haltet ihr von der Rückkehr alter Map-Klassiker aus der ersten Ära von Modern Warfare? Zieht euch Nostalgie magisch an oder wünscht ihr euch lieber ganz neue Map-Kreationen für die Zukunft von CoD? Schreibt uns gern eure Meinung und eure Wünsche in die Kommentare!