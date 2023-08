Modern Warfare 3 »wird alles liefern, wonach wir verlangt haben«, sagt ein CoD-Profispieler

Von Modern Warfare 3 gab es bisher nicht viel zu sehen.

Bis Modern Warfare 3 am 10. November 2023 erscheint, wird es wahrscheinlich noch zahlreiche Trailer, Gameplay-Videos, Entwicklerblogs und vielleicht sogar eine Beta-Phase geben. Nadeshot, der ehemalige CoD-Profispieler und CEO der Esports-Organisation 100 Thieves, ist aber jetzt schon zuversichtlich, dass im neuen Call of Duty viele Fanwünsche erfüllt werden.

Was wird anders?

Nachdem das im letzten Jahr veröffentlichte Modern Warfare 2 noch von Infinity Ward entwickelt wurde, ist beim Nachfolger nun wieder das Studio Sledgehammer Games dran. Und dieses Mal soll zumindest laut Gerüchten einiges anders gemacht werden. So fassen etwa die CoD-Experten von CharlieIntel zusammen, welche Features angeblich geplant sind, die es in Modern Warfare 2 nicht gab:

Feindliche Soldaten sollen wieder als rote Punkte auf der Minimap angezeigt werden, wenn sie Waffen ohne Schalldämpfer benutzen.

Auch Reload Cancel und Slide Cancel soll zurückkehren. Geschickte Spielerinnen und Spieler können so schneller nachladen und nach dem Rutschen einfacher zielen.

Der Perk Ninja soll wieder verfügbar sein. Dieser ermöglicht es euch, nicht auf feindlichen Herzschlagsensoren angezeigt zu werden. In der Pro-Version machte er außerdem eure Bewegungen leiser.

Sie bringen alles zurück

Für Nadeshot ist all das ein sehr gutes Zeichen, nachdem er Modern Warfare 2 für das Fehlen der obengenannten Features harsch kritisiert hatte. In einem Video nahm er Bezug auf die Gerüchte und meinte:

Im Grunde genommen nehmen sie alle Dinge, die Leute im originalen Warzone geliebt haben, und die sweaty Mechaniken vom Kern-CoD, und bringen sie zurück. Das ist das beste, was sie hätten machen können.

Zwar sei Sledgehammer in der Vergangenheit ebenfalls kritisiert worden, doch die Entwickler würden uns alles geben, um das wir gebeten haben .

Ob die von Nadeshot ersehnten Features tatsächlich zurückkehren, muss natürlich erst noch bestätigt werden. Nachdem Modern Warfare 2 aber viel Kritik für seine Designentscheidungen einstecken musste, ist es durchaus möglich, dass man den Wünschen der Fans nachkommen will.

Was haltet ihr von den Gerüchten um Modern Warfare 3? Würdet ihr euch über eine Rückkehr der roten Punkte auf der Minimap freuen, oder gefiel euch der Ansatz von Modern Warfare 2 besser? Wie steht ihr zu Mechaniken wie Reload- und Slide-Canceling? Und was sind eure größten Wünsche für das neue Call of Duty? Schreibt es gerne in die Kommentare!