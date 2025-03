Zu den modularen Schiffen aus Anno 117 gibt's haufenweise neue Details

Es gibt neue Details zu einem brandneuen Feature in Anno 117!

Ende Februar überraschte Ubisoft mit einer unerwarteten Ankündigung zu Anno 117: Pax Romana. Das Aufbauspiel lässt uns dieses Mal modular darüber entscheiden, mit welcher Ausstattung ein Schiff in See stechen soll.

Das System wurde dabei allerdings nur oberflächlich vorgestellt und ließ viele Fragen offen. Jetzt legt das Team in einem Blog-Eintrag auf der Anno Union nach und steigt endlich tiefer in dieses aufregende neue Feature ein.

Einen Überblick über das neue Feature, und was euch sonst noch alles Neues in Anno 117 erwartet, gibt es in unserem Preview-Video:

10:46 Schiffsbau, Landeinheiten und kurvige Straßen: Anno 117 packt endlich aus!

Die Modifikationen in der Übersicht

Wie erwartet gibt es nicht nur einen einzigen Schiffstyp in Anno 117, sondern drei frei anpassbare Rümpfe. Die Rümpfe sind unterteilt in kleine Schiffe, mittelgroße Schiffe und große Schiffe. Jeder Typ weist dabei eine andere Anzahl an Modulplätzen auf:

Penteconter: Kleines Schiff mit 2 Modifikationsplätzen

Kleines Schiff mit 2 Modifikationsplätzen Trireme: Mittelgroßes Schiff mit 3 Modifikationsplätzen

Mittelgroßes Schiff mit 3 Modifikationsplätzen Quinquireme: Großes Schiff mit 4 Modifikationsplätzen

Jedes gewählte Modul belegt dabei nicht nur einen der Modifikationsplätze, sondern reduziert auch den Ladeplatz um einen Slot. Wer also nur einen Rumpf ohne Modifikationen baut, kann die meisten Waren aufladen, verliert dafür aber eben diverse andere Vorteile. Komplett ohne Lager sind Schiffe aber nie.

Insgesamt gibt es sechs verschiedene Modifikationen für eure Schiffe:

Mast: Ein zusätzliches Segel macht das Schiff schneller und sorgt für eine größere Höchstgeschwindigkeit. Außerdem wird das Schiff schneller die Region wechseln können.

Ein zusätzliches Segel macht das Schiff schneller und sorgt für eine größere Höchstgeschwindigkeit. Außerdem wird das Schiff schneller die Region wechseln können. Ruderer: Ruderer sorgen dafür, dass Schiffe schneller beschleunigen, schneller schwimmen und agiler manövrieren können.

Ruderer sorgen dafür, dass Schiffe schneller beschleunigen, schneller schwimmen und agiler manövrieren können. Verstärkter Rumpf: Das Schiff bekommt mehr Lebenspunkte.

Das Schiff bekommt mehr Lebenspunkte. Bogenschützen-Türme: Verschießt Pfeile auf kurze Distanz.

Verschießt Pfeile auf kurze Distanz. Scorpio: Verschießt präzise Speere zur Seite des Schiffs und verursacht hohen Schaden auf mittlere Distanz.

Verschießt präzise Speere zur Seite des Schiffs und verursacht hohen Schaden auf mittlere Distanz. Onager: Verschießt Felsbrocken nach vorn und richtet hohen Schaden auf große Distanz an.

So wird der Schiffsbaukasten in Anno 117 voraussichtlich aussehen. Ihr könnt die sechs Module sehen und direkt darunter, was der ganze Spaß kostet.

Module können auch mehrmals verbaut werden, allerdings je nach Schiff nicht unbegrenzt. Bei einer Trireme mit ihren drei freien Slots könnt ihr ein Modul maximal zweimal verbauen. Also zum Beispiel zwei Mast-Module und ein Ruderer. Oder zwei Scorpios und einen Onager. Für einen Pentekonter sind so 16, für eine Trireme 60 und für eine Quinquireme 114 Varianten möglich.

Auch Schiffsitems wie Kapitäne soll es wieder geben, die vermutlich ebenfalls einen Platz im Lagerraum besetzen. Mehr Details gibt es hier bisher aber noch nicht.

So werden die Schiffe gebaut

Anders als im Gameplay-Video könnt ihr die Schiffe nicht mehr modifizieren, wenn sie bereits über die Wellen gleiten. Ihr müsst vorher in der Schiffswerft festlegen, mit welchen Modifikationen es vom Stapel gehen soll.

Ihr könnt dieses Loadout dann auch speichern und immer wieder produzieren. Allerdings hat jede Werft nur höchstens zwei Slots für einen Rumpftyp und damit sechs mögliche Mod-Blaupausen. Wer noch mehr Varianten am Fließband produzieren will, braucht also eine neue Werft.

Falls ihr gar keine Lust darauf habt, könnt ihr aber auch auf eine Reihe an vorgefertigten Schiffstypen wählen, die mit festgelegten Modifikationen daherkommen.

Die Werft bestimmt, was für Schiffe genau vom Stapel gehen. Wer mehrere Versionen speichern will, braucht dafür irgendwann eine neue Werft.

Waren und Arbeitskraft – hier wird’s spannend!

Der Schiffsrumpf in Kombination mit den gewählten Modifikationen bestimmt Produktions- und Erhaltungskosten. Anhand des gezeigten Screenshots aus dem Schiffsbaukasten, wissen wir auch, welche Waren ihr für die Produktion in etwa herankarren müsst:

Geld

Holz

Seile

Segel

Waffen

Arbeitskraft

Richtig interessant wird es aber bei den Erhaltungskosten. Denn die kosten euch dieses Mal nicht nur Geld, sondern ebenfalls Arbeitskraft. Dafür streicht Ubisoft die Begrenzung durch Einfluss! Noch ist unklar, ob Anno 117 das Einflusssystem von Anno 1800 komplett über Bord wirft oder nur die Begrenzung der Schiffe heraushält.

Stattdessen müsst ihr eben genug Arbeitskraft aufweisen, und die setzt sich dem Screenshot nach zu urteilen nicht nur aus einer Bevölkerungsstufe zusammen. Das wirft viele weitergehende Fragen auf. Beispielsweise, ob es neben der Arbeitskraft auf einer Insel auch Arbeitskraft für das gesamte Reich gibt. Immerhin sind Schiffe nicht an einen Ort gebunden, sondern rudern genüsslich von Insel zu Insel.

Und was passiert mit den Schiffen, wenn die Arbeitskraft ausgeht? Gehen sie unter? Bleiben sie einfach stehen? Darauf gibt es sicher Antworten, die uns Ubisoft aber bisher noch schuldig bleibt.