Trotz vieler negativer Nutzer-Reviews, verdrängt Monster Hunter World: Iceborne den Spitzenreiter der letzten Woche, The Witcher 3, nicht nur vom Thron, sondern gleich komplett aus den Top 10 der Steam-Charts. Das Addon für Capcoms Monsterjagd-RPG belegt sowohl den ersten als auch den zweiten Platz, auf letzterem findet sich die Iceborne Digital Deluxe Edition.

Auch das Grundspiel Monster Hunter World findet seinen Weg erneut in die Top 10. Zumindest den Verkaufszahlen konnten die teils massiven Performance-Probleme zum Start offenbar nicht viel anhaben.

Ihr seid von den technischen Problemen betroffen? Wir erklären euch, was ihr tun könnt, wenn euer Savegame in MHW gelöscht wurde.

Wir erklären euch, was ihr tun könnt, wenn euer Savegame in MHW gelöscht wurde. Für alle, die bereits ohne Probleme ins Spiel kommen: Unser Einsteiger-Guide für Iceborne erleichtert euch den Start.

Auch die Open Worlds von Rockstar bleiben beliebt: mit Red Dead Redemption 2 und GTA 5 behält das Studio gleich zwei gute Platzierungen unter den Bestsellern, nämlich Rang 3 und 4.

Ein exotischer Neueinsteiger landet auf Platz 9: Romance of the Three Kingdoms XIV ist der jüngste Titel einer in Japan beliebten Strategiespiel-Serie. Bisher gibt es weder ein deutsches noch ein englisches Interface - immerhin letzteres soll via Update am 28. Februar nachgereicht werden.

Die Steam-Verkaufscharts (6. bis 12. Januar)

Monster Hunter World: Iceborne Monster Hunter World: Iceborne Digital Deluxe Red Dead Redemption 2 GTA 5 Halo: The Master Chief Collection Monster Hunter World PUBG Star Wars Jedi: Fallen Order Romance of the Three Kingdoms XIV Age of Empires II: Definitive Edition

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Bestseller der vergangenen Woche, sortiert nach dem generiertem Umsatz. Die Top 10 werden jeden Sonntag aktualisiert und als XML-Feed veröffentlicht.