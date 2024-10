Monster Hunter Wilds setzt Termin für Open Beta fest, ihr könnt vier Tage gratis spielen

Schon nächste Woche startet die Open Beta von Monster Hunter Wilds auf Steam, PS5 und Xbox Series X|S.

Monster Hunter Wilds ist aktuell das meistgewünschte Spiel auf Steam - und schon in wenigen Tagen könnt ihr es das erste Mal spielen.

Ende Oktober könnt ihr euch in die ersten Abschnitte der Monsterjagd stürzen und sogar Belohnungen für den Release am 28. Februar 2025 freischalten. Hier sind alle Details zur Beta und was euch darin erwartet.

Die Beta-Zeiten für Monster Hunter Wilds im Überblick

Wann geht es los?

Die Open Beta von Monster Hunter Wilds startet offiziell am Freitag, 1. November 2024 für PS5, Xbox Series X|S und den PC via Steam.

für PS5, Xbox Series X|S und den PC via Steam. Wer ein PlayStation-Plus-Abo besitzt, darf bereits drei Tage früher loslegen - also schon ab dem 28. Oktober.

Die Beta endet am 4. November, was euch also das ganze lange Wochenende gibt, um die neuen Jagdgründe zu erkunden und eure ersten Monster zu erlegen.

3:07 Monster Hunter Wilds zeigt gefährliche Biester und feurige Landschaften im neuen Trailer

Autoplay

Was bietet die Beta?

In der Beta könnt ihr drei große Features ausprobieren:

Charaktererstellung: Ihr habt Zugriff auf das vollständige Tool zur Charakter- und Palico-Erstellung. Story-Prolog: Erlebt die Eröffnungssequenz des Spiels und lernt die Grundlagen der Jagd. In der Story-Prüfung könnt ihr euch mit dem ersten großen Monster, dem Chatacabra, messen und dabei wichtige Tutorials durchlaufen. Doshaguma-Jagd: Der Hauptfokus der Beta liegt auf der Jagd nach einem Rudel Doshaguma, das ihr in den Windward Plains finden werdet. Das Highlight dabei ist, den Alpha dieses Rudels zu erlegen – eine echte Herausforderung, die ihr entweder mit bis zu drei weiteren Spielern online oder solo mit NPCs bestreiten könnt.

Eure erstellten Charaktere könnt ihr später in die finale Version des Spiels übernehmen - perfekt, um stundenlang an eurer Figur zu feilen, bevor das Spiel erscheint. Die Eröffnungssequenz werdet ihr im Februar aber erneut spielen müssen.

In der Beta debütiert außerdem ein viel gewünschtes Feature: Crossplay! Egal, ob ihr auf PS5, Xbox Series oder PC spielt - ihr könnt gemeinsam mit Freunden auf anderen Plattformen jagen.

Zusätzlich erwarten euch exklusive Belohnungen, wenn ihr an der Beta teilnehmt. Ihr bekommt einen niedlichen Anhänger, den sogenannten Felynen-Teddy und ein Paket mit nützlichen Bonusgegenständen, die euch in der finalen Version des Spiels einen kleinen Vorteil verschaffen.