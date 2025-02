Fast eine Million Spieler: Monster Hunter Wilds hat den Steam-Rekord von Elden Ring geknackt

Wäre Steam ein Monster, hätte es bereits das Zeitliche gesegnet.

Am 28. Februar 2025 ist nach langem Warten endlich Monster Hunter Wilds erschienen. Mit Erfolg? Oh ja! Zumindest, wenn man nach den nackten Zahlen geht. Damit meinen wir nicht die hervorragende Wertung in unserem Test von MHW, sondern die beeindruckenden Steam-Metriken.

Schon jetzt auf Platz 8 der ewigen Bestenliste

Mit stolzen 987.482 Monsterjägern gleichzeitig hat es sich Monster Hunter Wilds nur wenige Stunden nach dem Release bereits in der ewigen Bestenliste auf Steam gemütlich gemacht.

Derzeit langen die knapp eine Million Spieler für Platz 8 in den Charts. Damit hat der Capcom-Titel sogar das populäre Elden Ring (953.426 Spieler) einen Platz nach hinten geschoben. Auch der Blick nach vorne lohnt, denn es fehlt nicht mehr viel, bis sich Monster Hunter Wilds den nächsten Titel schnappt.

Cyberpunk 2077 auf Platz 7 schaffte in den etwas mehr als vier Jahren seit Release einen Spieler-Höchststand von 1.054.388 Chooms. Gut möglich also, dass Monster Hunter Wilds bereits die Jagd auf das dystopische Rollenspiel eröffnet hat.

Für mehr wird es wohl nicht reichen

Schimpft uns Pessimisten, aber noch weiter nach oben wird Wilds wohl nicht in der Bestenliste emporklettern. Auf Dota 2 fehlen bereits mehr als 300.000 Spieler und die Top 3 spielen eh in einer ganz eigenen Liga:

Es müsste also einiges passieren, damit Monster Hunter Wilds noch in diese Regionen vordringen kann.