Der PC-Release von Monster Hunter: World wurde für Capcom nicht nur lohnender, als ursprünglich angedacht, der PC konnte sich gar zur zweitgrößten Plattform des Titels gemessen an der Zahl der Verkäufe mausern.

Das geht aus einem Interview zwischen Capcoms Marketing Director Antoine Molant und der Webseite PCGamesInsider.biz hervor. Der PC ist demnach ein »außerordentlich wichtiger Markt« für den japanischen Publisher. Capcom selbst nannte nicht, auf welcher Plattform sich Monster Hunter: World noch besser schlug. PCGamesInsider zufolge ist es allerdings wahrscheinlich, dass es sich dabei um die in Japan heimische Playstation 4 handelt.

Besonders großer Erfolg in Europa

Einen großen Schub für die Monsterjagd gab es mit dem Steam-Release in Europa. Dieser soll Molant zufolge dem Erfolg des Spiels sehr weitergeholfen haben. Besonders hob der Marketing Director auch Deutschland hervor, in dem sich das Spiel auf dem PC zusammen mit Russland besonders häufig verkaufte.

Monster Hunter World - Screenshots aus der PC-Version ansehen

Mehr Content als nur Iceborn: Noch 2019 soll die Erweiterung Iceborne erscheinen. In der verlasst ihr die bekannte Hauptinsel der neuen Welt und begebt euch in eisige Gebiete. Hier warten selbstverständlich neue Monster auf euch, deren Teile ihr zudem in neuer Ausrüstung verarbeiten könnt. Neben diesem DLC soll es dieses Jahr aber noch mehr Inhalte geben. Details nannte Molant hier jedoch noch nicht.

Die Veröffentlichung von Iceborne ist derzeit für den Herbst dieses Jahres auf den Konsolen geplant. Ein Release auf dem PC wird, wie beim dem Hauptprogramm selbst, erst später folgen. Da Monster Hunter: World selbst jedoch bereits sehr erfolgreich war, ist die kommende Erweiterung ein sehr wichtiges Projekt für Capcom.

