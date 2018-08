Monument Valley - Das grafische Mobile-Spiel wird fürs Kino verfilmt

Das Mobil-Spiel Monument Valley von Ustwo zeichnet sich vor allem durch sein beeindruckendes Design aus. Das Adventure- und Knobelspiel aus dem Jahr 2014 zählt schon mehr als 160 Millionen Downloads und heimste zahlreiche Preise und Auszeichnungen ein. Inzwischen gibt es mit Monument Valley 2 ein Sequel.

Im Mittelpunkt steht Prinzessin Ida, die durch die surreale Landschaft im Tal der Monumente wandert. Sie hatte die Heilige Geometrie gestohlen und muss diese wieder zurückbringen, um Vergebung zu finden.

Monument Valley - Screenshots ansehen

Nun möchte Hollywood das Spiel fürs Kino verfilmen. Jedoch wird das kein reiner Animationsfilm, sondern soll vielmehr eine Mischung aus Real- und CGI-Film werden.

Die Regie übernimmt Patrick Osborne, der sich schon für die Animation der Disney Kinofilme Ralph reichts und Baymax verantwortlich zeigte. Mit seinem Oscar-prämierten Kurzfilm Feast (2014) und den Oscar-nominierten Kurzfilm Pearl (2016) machte er als Regisseur auf sich aufmerksam.

Wann der Film Monument Valley in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Spannend bleibt es allemal, wie die fertige Produktion wohl aussehen wird.

Monument Valley im GamePro-Test: So schön verdreht

Riesiges Level-Up bei GameStar Plus

GameStar Plus wächst - und bekommt ein neues Team. Das bedeutet: Mehr Inhalt, mehr Service, mehr Zuhören! Denn wir wollen die Wünsche unserer Plus-Mitglieder künftig noch besser erfüllen, sei’s mit spannenden Artikel und Videos, sei’s mit unserem verbesserten Kundenservice. Zum Start des neuen Plus gibt es zudem neue Formate und besondere Titelstorys, etwa zur Mod Fallout: Cascadia, die nicht nur eine riesige Spielwelt, sondern auch mehr Rollenspiel bringt als Fallout 4. Das ist neu bei GameStar Plus