Mount and Blade: Warband gratis bei GameStar Plus - Epische Schlachten im Mittelalter

Gratis-Spiel des Monats

Dass Mount & Blade: Warband anders ist als andere Rollenspiele wird nach dem Erstellen des eigenen Charakter schnell klar. Denn während man in anderen Titeln direkt von A nach B geschickt wird um die Handlung in Gang zu bringen, seid ihr in diesem Spiel für eure Geschichte selbst verantwortlich. Eine vorgegebene Story gibt es nämlich nicht. Seid ihr ein Eroberer der sich den Thron erkämpft und plündernd durchs Land zieht? Oder unterwerft ihr euch einem der bestehenden Herrscher und helft ihm, den im Hintergrund wütenden Krieg zu gewinnen?

Masse ist Klasse

Aber sind wir doch mal ehrlich. So innovativ und anders der Singleplayer war, der Grund für den Kultstatus des Spiels sind eindeutig die Multiplayer Kämpfe. Erstmalig dürfen sich Spieler der Mount & Blade Reihe in Warband gegenseitig auf die Mütze geben. In riesigen Schlachten mit bis zu 64 Spielern kämpft ihr mit Schwert, Speer und Bogen gegen die verfeindeten Ritter. Das Kampfsystem braucht etwas Eingewöhnungszeit: Neben dem Timing ist auch die Richtung der Angriffe wichtig. Hat man sich aber erst einmal eingefuchst geht man aus jedem erfolgreichem Duell mit vor Stolz geschwellter Brust heraus, weil man weiß: Den Sieg habe ich verdient.

Der Kampf ist das Ziel

Mit den verschiedenen Modi bieten die Massenschlachten einiges an Abwechslung. Ob in Team Deathmatch oder Capture the Flag, auf die Mütze gibt's in jedem Fall. Einer der beliebtesten Modi ist "Battle". Hier treten zwei Armeen gegeneinander an, gewonnen hat wer den Gegner komplett ausschaltet. Ähnlich wie z. B. in Counter Strike gibt es in diesem Modus kein Respawning. Im Test gab es damals zwar nur eine Wertung von 68, das Spiel ist und bleibt aber dennoch Kult.

Mount & Blade: Warband gratis und Rabatt auf Mount & Blade 2

Zusätzlich zum Gratis-Spiel bekommen Plus-Mitglieder Mount & Blade 2: Bannerlord insgesamt 25 Prozent günstiger! Statt aktuell 42,49 Euro (15% Rabatt) bezahlen Plus-Mitglieder bei Gamesplanet noch bis zum 13. April nur 37,49 Euro für Mount & Blade 2 (25% Rabatt).

Denn es gibt einen Sonderrabatt auf Mount & Blade 2: Bannerlord für alle Spieler, die bereits einen der Vorgänger besitzen! Gamesplanet gewährt Kunden, die ein Mount & Blade auf Gamesplanet erworben haben, diesen Vorteil auch, zusätzlich zum aktuellen Rabatt, den ihr auf Gamesplanet ohnehin bekommt. Für Plus-Mitglieder bedeutet das: Holt euch M&B: Warband im April auf Gamesplanet ab. Sobald das Spiel dort in eurer Bibliothek liegt, wird ein Rabatt auf M&B 2: Bannerlord freigeschaltet, der automatisch im Warenkorb angewendet wird.

Holt euch jetzt Mount & Blade 2: Bannerlord zum Vorzugspreis

Mount & Blade 2: Bannerlord in der Vorschau

Ihr habt noch kein Plus? Dann bestellt hier!

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30.04. abholen und diesen bis einschließlich 03. Mai für Mount & Blade: Warband bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Mount & Blade: Warband bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!

5% Rabatt auf ALLE Spiele bei Gamesplanet

Mit GameStar Plus spart ihr beim Kauf von PC-Spielen nochmals 5 Prozent auf den ohnehin schon stark reduzierten Preis bei Gamesplanet Deutschland. Zum Gutschein für die exklusiven Gamesplanet-Deals geht es hier.