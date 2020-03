Mount & Blade 2: Ab wann ihr am Montag losspielen könnt

Wir haben bereits drüber berichtet: Mount & Blade 2: Bannerlord kommt doch tatsächlich früher als gedacht. Am 30. März 2020, also am Montag, könnt ihr mit der Early-Access-Version der Mittelalter-Sandbox loslegen. Nun kennen wir dank einer Pressemitteilung auch die exakte Startzeit!

Um 11 Uhr morgens sollte der Spaß beginnen. Dann könnt ihr den Download anwerfen und mit Mount & Blade 2 loslegen. Besitzer eines älteren Mount & Blade erhalten übrigens dauerhaft 10 Prozent Rabatt auf die 50 Euro teure Early-Access-Version von Bannerlord. In den ersten zwei Wochen nach Release gibt's außerdem für alle Spieler ebenfalls einen 10-Prozent-Nachlass.

Es ist natürlich durchaus möglich, dass zum Launch um 11 Uhr Probleme bei den Servern auftreten. Aber da die Entwickler bewusst den Release nach vorne verlegt haben, rechnen wir mit keinem lang andauernden Tumult rund um den Serverstart. Falls ihr übrigens wissen wollt, was in der Early-Access-Fassung steckt, hier nochmal die Zusammenfassung:

Die komplette Singleplayer-Kampagne.

Custom Battles, mit denen ihr euch eigene Schlachten als Quickplay erstellen und im Anschluss spielen könnt.

Der Multiplayer-Modus mit vier Modi: Skirmish, Captain, Team Deathmatch und Siege. Wer die bisherige Beta gespielt hat, weiß in etwa, was ihn oder sie erwartet.

Rechnet allerdings mit Bugs und Balancing-Problemen. Wie bei Early-Access-Versionen üblich, werden die Entwickler noch viele Wogen glätten müssen. Die Version, die wir für unsere große Plus-Preview gespielt haben, lief allerdings bereits ziemlich rund.