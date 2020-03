Mount & Blade 2 kommt früher, als wir alle dachten

Nach Jahren des Wartens herrscht bald endlich wieder das Mittelalter: Mount & Blade 2: Bannerlord startet in den Early Access. Über die Jahre wurde das Spiel immer wieder nach hinten verschoben - nun soll die Community am aktuellen Zustand des Spiels teilhaben, um die Entwicklung zu beschleunigen.

Umso mehr dürften sich die Fans darüber freuen, dass Mount & Blade 2 nun ausnahmsweise vorverlegt wurde! Schon am Montag, den 30. März 2020, könnt ihr mit der Early-Access-Fassung loslegen. Ursprünglich sollte das Spiel erst am 31. März erscheinen - wir gewinnen also 24 Stunden. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es:

"Das Entwicklungsteam hat in den letzten Wochen hart gearbeitet, um den Entwicklungsprozess auf Kurs zu halten, selbst unter den gegenwärtigen Umständen, die das Team vor zwei Wochen gezwungen haben, auf das Arbeiten von Zuhause umzusteigen. Dank des großen Einsatzes des gesamten Teams und der Bitte der Community, das Spiel so schnell wie möglich zu veröffentlichen, wird Mount & Blade 2: Bannerlord einen Tag früher im Early Access erscheinen."

Während der ersten zwei Wochen nach Launch wird Mount & Blade 2 um 10 Prozent rabattiert via Steam erhältlich sein. Besitzer eines älteren Mount & Blade behalten diesen Rabatt dauerhaft. Ohne Sale zahlt ihr für die Early-Access-Version 50 Euro.

Was steckt im Early-Access-Build von Mount & Blade 2?

In einem Blog-Eintrag gehen die Entwickler detaillierter darauf ein, was in der Early-Access-Fassung von Mount & Blade 2 enthalten ist:

Die komplett spielbare Singleplayer-Kampagne , in der ihr einen Startpunkt und ein Schicksal eurer Wahl bestimmt, um beispielsweise als Fürst, Räuber oder Händler zu Ruhm und Reichtum zu gelangen.

, in der ihr einen Startpunkt und ein Schicksal eurer Wahl bestimmt, um beispielsweise als Fürst, Räuber oder Händler zu Ruhm und Reichtum zu gelangen. Custom Battles , mit denen ihr euch eigene Schlachten als Quickplay erstellen und im Anschluss spielen könnt.

, mit denen ihr euch eigene Schlachten als Quickplay erstellen und im Anschluss spielen könnt. Der Multiplayer-Modus mit vier Modi: Skirmish, Captain, Team Deathmatch und Siege. Wer die bisherige Beta gespielt hat, weiß in etwa, was ihn oder sie erwartet.

Wir werden uns die Release-Version natürlich direkt zum Launch anschauen und klären, ob sich Mount & Blade 2 in der aktuellen Fassung bereits lohnt. Bis dahin erfahrt ihr in unserem ausführlichen Plus-Feature alles, was ihr über die Stärken und Schwächen von Mount & Blade 2 wissen müsst.