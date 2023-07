Multiplayer-Shooter mit 1.000 FPS: Spieler baut Monster-PC und macht YouTube baff

Für viele Shooter-Fans am PC sind hohe Bildraten eine wichtige Voraussetzung.

Während auf Konsolen 30 oder 60 FPS der Standard sind, versuchen PC-Spielerinnen und -Spieler gerade in Shootern möglichst hohe Bildraten zu erreichen, da diese oft mit einem flüssigeren Spielgefühl verbunden werden. Ein Fan des Multiplayer-Shooters Valorant hat es jetzt besonders weit getrieben und mit seinem Set-up sogar über 1.000 FPs erreicht.

Besonders schneller Prozessor nötig

Um die absurd hohen Bildraten zu erreichen, baute der YouTuber cjaiye eigens einen neuen PC zusammen. Zum Einsatz kam einer der schnellsten Prozessoren von AMD, der Ryzen 7 7800X3D. Dieser erwies sich auch in unserem Test als die zurzeit stärkste Gaming-CPU, kostet dafür aber auch einiges. Weiterhin steckt in dem PC von cjaiye noch eine Grafikkarte vom selben Hersteller.

In einem Video zeigt der YouTuber schließlich auch Gameplay mit seinem neuen Setup. Bildraten von teilweise über 1.200 FPS erreicht er allerdings nur im Schießstand. In einer richtigen Partie sind es dann durchschnittlich um die 500 FPS, wie ihr im Video sehen könnt:

Laut cjaiye fühlt sich das Spiel mit seinem neuen Set-up deutlich flüssiger an, es sei kein Vergleich zu seinem alten PC, mit dem er um die 200 FPS erreicht habe.

Sind so hohe FPS sinnvoll?

Ob es wirklich ratsam ist, auf so hohe Bildraten abzuzielen, bleibt aber fraglich. Denn einerseits müsst ihr zunächst einen Bildschirm besitzen, der über entsprechend hohe Hertzzahlen verfügt. Andererseits scheinen viele Spielerinnen und Spieler bei sehr hohen Bildraten irgendwann keinen Unterschied mehr zu bemerken.

Erschwerend kommt außerdem hinzu, dass höhere Bildraten für einen dementsprechend höheren Energieverbrauch sorgen und eure Hardware stärker auslasten. Letzteres kann sich dann auch negativ auf die Lebensdauer eures Computers auswirken. Wie ihr die FPS beim Spielen begrenzt und warum es außerdem sinnvoll ist, erfahrt ihr in unserem Hardware-Guide.

Was haltet ihr von dem Video des YouTubers? Findet ihr es beeindruckend, dass man so hohe Bildraten erreichen kann? Oder sind so hohe FPS-Zahlen für euch weniger wichtig, da ihr eher andere Genres spielt? Wie schnell muss ein Multiplayer-Shooter wie Valorant für euch laufen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!