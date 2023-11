Der FC Barcelona und Ego-Shooter? Eine Kombination, die in naher Zukunft Realität werden könnte.

Den FC Barcelona dürften die meisten von uns mit dem runden Ball in Verbindung bringen, der in den eckigen Kasten muss. Aber auch außerhalb der Welt des Fußballs ist der Verein auf globaler Ebene kompetitiv tätig, unter anderem auch in League of Legends.

Bald könnte das nächste eSport-Spiel vom FCB angegangen werden. Und zwar der Multiplayer-Shooter Valorant. Bestätigt ist das zwar noch nicht, doch ein Leak will bereits mehr wissen.

Hochkarätige Neuzugänge dank Änderungen am Liga-System

Zur Saison 2023 hat Valorant-Entwickler Riot einige Änderungen an der Challengers League vorgenommen, die zum Ziel hatten, weitere große Namen als Teilnehmer anzulocken.

Nachdem bereits die renommierte eSports-Organisation SK Gaming ihre zukünftige Teilnahme in Valorant bestätigt hat, soll mit dem FC Barelona nun das nächste Schwergewicht im Anmarsch sein. Das behauptet zumindest ein Insider, der für den eSport-Verein Giants Gaming tätig ist. Wir reden hier also über klassisches Branchengeflüster, das in Valorant-Kreisen offenbar derzeit im Umlauf ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das würde durchaus zu den aktuellen Plänen des Vereins passen: Erst am 9. November 2023 hat der FC Barcelona mit Barça Games eine neue Plattform vorgestellt, um digitalen Unterhaltungs-Content zu kreieren. Da würde Valorant natürlich gut ins Portfolio passen. Genauer gesagt soll es um die spanische Challengers League gehen.

Auch der Trainer soll bereits feststehen: Laut eines weiteren Posts des Insiders soll es sich dabei um Lucas Rojo handeln, der zuvor in gleicher Position schon für die spanische Organisation Case Esports tätig war. In den kommenden Tagen sollen wir mit weiteren Informationen rechnen können. Wann die offizielle Bekanntmachung des FC Barcelona erfolgen soll, wird nicht gesagt.

Eine Bekanntmachung der negativen Sorte musste Blizzard kürzlich tätigen - dort wurden die eSport-Hoffnungen vorerst auf Eis gelegt:

Was haltet ihr von der aktuellen Entwicklung rund um Valorant und eSport allgemein? Findet ihr die Vorstellung schräg, dass ein Fußballverein wie der FC Barcelona plötzlich virtuell mit Shotguns und Co. durch die Gegend rennt, oder gefällt euch die offenbar immer weiter wachsende Akzeptanz für virtuellen Sport? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!