Steinzeit, WW2, Sci-Fi: Neuer Multiplayer-Shooter spielt in mehreren Settings gleichzeitig

Der Mutliplayer-Shooter Histera wirft euch ohne Vorwarnung in verschiedene Epochen.

Warum sich für ein Szenario entscheiden, wenn man gleich mehrere nutzen kann? Das dachten sich offenbar die Entwickler des Multiplayer-Shooters Histera. Das Spiel könnt ihr vom 9. bis zum 16. Oktober kostenlos im Rahmen des Steam Next Fest ausprobieren. Wir erklären euch, mit welcher innovativen Idee uns der Titel begeistern will.

Wie funktioniert Histera?

Histera bezeichnet sich selbst als schnellen Arena-Shooter, der auf bis zu 16 Spielerinnen und Spieler pro Karte ausgelegt ist und aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Erscheinen soll das Spiel dann voraussichtlich 2024 auf Steam. Aber was macht den Shooter besonders?

Das große Alleinstellungsmerkmal von Histera ist der sogenannte Glitch. Der sorgt dafür, dass sich einzelne Bereiche der jeweiligen Karte jederzeit und ohne Vorwarnung verändern können: Wo vorher noch eine Weltkriegsschlacht tobte, soll plötzlich ein prähistorischer Dschungel wuchern oder ein futuristischer Wolkenkratzer emporragen. Später sollen noch weitere Settings dazukommen.

Was dann zählt, ist, dass wir auf die unerwarteten Veränderungen gut vorbereitet sind und schnell darauf reagieren. Die neuen Umgebungen sollen andere Taktiken erfordern und uns spezifische Vor- und Nachteile bescheren.

Wir können uns auch (wohl vor dem Match) mit Waffen aus verschiedenen Epochen ausrüsten, wie etwa einem Speer oder Bogen, einem Modernen Sturmgewehr oder einer futuristischen Schrotflinte. Dabei können wir auch etwa Ausrüstung aus der Steinzeit mit moderner Bewaffnung kombinieren und besonders starke Synergien entdecken.

Aufgrund der zufälligen Veränderungen soll sich wirklich jede Runde von Histera anders anfühlen. Wie genau das alles funktioniert, was der Epochenwechsel wirklich bewirkt und viele weitere Fragen beantworten die Entwickler bisher nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass die kostenlose Demo bald einige Antworten liefern wird.

Was haltet ihr von der ungewöhnlichen Idee des Arena-Shooters? Findet ihr es spannend, dass die Entwickler etwas neues probieren wollen, oder überzeugt euch der Epochenwechsel so gar nicht? Und werdet ihr Histera beim Steam Next Fest eine Chance geben, und den Shooter selbst mal ausprobieren? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!