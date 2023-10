Gewaltiges Shooter-Event zeigt über 100 Trailer - hier sind die 13 besten

Bei Realms Deep gab es unter anderem neues Gameplay aus Drake, Derelicts und Phantom Fury zu sehen.

Der Entwickler 3D Realms, der unter anderem für die Duke-Nukem-Trilogie bekannt ist, veranstaltet seit einigen Jahren ein Event, bei dem vor allem neue Shooter vorgestellt werden. Gestern Nacht war es wieder so weit, und bei Realms Deep 2023 wurden über 100 Trailer gezeigt. Wir haben uns durch alle Videos gewühlt, und euch die besten 15 herausgesucht: Macht euch auf eine Menge Action gefasst!

Übersicht:

Agent 64: Spies Never Die

2:01 Agent 64 feiert die Shooter-Rückkehr in die 90er-Jahre samt mächtig viel James-Bond-Flair

Der Agentenshooter ist eine Hommage an die 90er-Jahre und erinnert wahrscheinlich nicht zufällig an Goldeneye 007 - einen echten Shooterklassiker der bis heute zu begeistern weiß. In Agent 64 könnt ihr noch 2023 eine Storykampagne in feinster Retrooptik genießen. Der neue Trailer zeigt außerdem auch den Multiplayer. Hier könnt ihr zu zweit oder zu viert im Koop spielen, oder gegeneinander antreten.

0:44 Anger Foot im Trailer: Dieser Shooter ist die FSK18-Variante einer Zeichentrickserie

In Anger Foot lasst ihr eurem Ärger freien Lauf, und lasst mit eurem mächtigen Fuß nicht nur Türen zerbersten, sondern tretet auch euren Gegnern gewaltig in den Hintern. Euch steht aber auch ein Arsenal von Schusswaffen zur Verfügung, falls die Reichweite eurer Beine mal nicht ausreicht. Anger Foot wird vom Studio Free Lives entwickelt, das schon mit Genital Jousting sein Gespür für ... ungewöhnlichen Humor bewies. Daneben veröffentlichten die Entwickler aber auch das Aufbauspiel Terra Nil.

Blood West

2:17 Blood West: Es gibt zu wenige Shooter im Wilden Westen? Bitte sehr, dieses Spiel ist für euch

Moment Mal, gibt es nicht schon einen Western-Shooter mit übernatürlichen oder fantastischen Elementen? Tatsächlich setzen sowohl Evil West, als auch das Rollenspiel Weird West auf ein solches Setting. Von allen drei Spielen kommt allerdings Blood West am besten bei seiner Community an, wie die 92 Prozent positiven Steam-Rezensionen zeigen. Der First-Person-Shooter ist schon seit letztem Jahr im Early Access verfügbar, bekommt aber am 5. Dezember 2023 ein drittes Kapitel spendiert.

Derelicts

2:01 Das Survivalspiel Derelicts zeigt im neuen Trailer Basenbau und Kämpfe mit Koop-Partner und Hund

Das Survivalspiel Derelicts erinnert mit seinem Basenbau, dem Koopmodus und den im Schutz der Nacht angreifenden Monstern ein wenig an The Forest. Allerdings spielt es in einer postapokalyptischen Welt, in der wir auch die Überreste einer menschlichen Zivilisation erkunden. Unseren Unterschlupf versorgen wir per Wasser- oder Windrad sogar mit elektrischem Strom, und wir haben sogar einen treuen Schäferhund als Begleiter.

Drake

1:16 Das Sci-Fi-Rollenspiel Drake zeigt im Trailer seine vielen Dialoge und das Shooter-Gameplay

Bei Drake handelt es sich mehr um ein Action-Rollenspiel, als um einen reinen Shooter, doch das sieht ziemlich gut aus. Hier verschlägt es uns in ein Space-Western-Szenario, das neben Top-Down-Shootergameplay viele spannende Stories verspricht. Es sollen uns außerdem viele Dialogoptionen, Charakterwerte, wichtige Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Geschichte und mehr erwarten.

Holstin

0:53 Dieser Horror-Shooter beweist im Trailer auf jeden Fall eines: Das Spiel ist ungewöhlich

Holstin ist nicht nur wegen seines osteuropäischen Settings ein recht ungewöhnliches Spiel. In erster Linie sticht heraus, dass wir in dem Shooter jederzeit fließend von einer isometrischen Ansicht in die Ego-Perspektive wechseln können, wie auch der neue Gameplay-Trailer veranschaulicht. Was in der von seltsamem Pflanzenbewuchs und zombieartigen Monstern geplagten Stadt im Polen der 90er-Jahre eigentlich passiert, erfahrt ihr vielleicht, wenn ihr die kostenlose Demo spielt.

Kiborg

1:06 Im Actionspiel Kiborg geht die Geschichte auch weiter, wenn ihr verliert

In diesem Actionspiel schlüpft ihr in die Rolle eines kybernetisch verbesserten Widerstandskämpfers auf dem Gefängnisplaneten Sigma. Der Fokus von Kiborg liegt auf dem brachialen Kampfsystem: Ihr verdrescht Horden von Gegnern entweder mit euren Fäusten und Nahkampfwaffen, oder benutzt ein Arsenal von Schusswaffen. Eine Besonderheit ist, dass es weder Spielstände, noch ein Game Over gibt: Siege und Niederlagen in Kämpfen lassen die Geschichte immer weiter voranschreiten.

Kingpin Reloaded

Eine weitere Rückkehr in die 90er-Jahre erscheint am 5. Dezember 2023 mit dem Remaster von Kingpin: Life of Crime. Eure Aufgabe in Kingpin ist es, euch an einem Gangsterboss zu rächen, wofür ihr zunächst seine gesamte Gang ausschalten müsst.

Neben Kämpfen gibt es aber auch ein Dialogsystem, ihr könnt mit vielen Charakteren sprechen, kleine Quests erledigen und sie als Verbündete gewinnen. Für den ungewöhnlichen visuellen Stil des Originals ist übrigens Viktor Antonov verantwortlich, der später auch an Half Life 2 und Dishonored arbeitete.

Necrofugitive

1:43 In Necrofugitive legt ihr euch als mächtiger Kultanhänger mit Soldaten an

In Necrofugitive spielen wir mal nicht den Helden, sondern den Bösewicht der Story. Wir sind hier nämlich ein entflohener Nekromant, der von den Wachen gejagt wird. Als letzter Überlebender unseres Kults wollen wir nun Rache nehmen. Um gegen unsere Verfolger zu bestehen, können wir etwa ihr Aussehen annehmen, Leichen verschwinden lassen, oder zu einem furchterregenden Dämon werden. Wenn euch das Spiel interessiert, könnt ihr auf Steam bereits eine kostenlose Demo ausprobieren.

Phantom Fury

6:31 Der Shooter Phantom Fury erklärt im Video, was er von Half-Life und Dishonored lernt

Phantom Fury will ebenfalls den Charme eines Retro-Shooters versprühen, sieht dafür aber stellenweise recht schick aus. Spielerisch nimmt man sich unter anderem Half-Life und sogenannte Immersive Sims wie etwa Dishonored zum Vorbild. Die Welt soll sich durch unglaublich viele Interaktionsmöglichkeiten besonders lebendig anfühlen, so können wir etwa Computer benutzen oder an Arcadeautomaten spielen.

Prodeus: Elder Veil

1:04 Der auf Steam gefeierte Shooter Prodeus bekommt eine große Erweiterung

Auch Prodeus will die Stärken klassischer Shooter einfangen, verspricht gleichzeitig aber die Qualitätsmerkmale moderner Titel. In unserem Test erwies sich das bereits als ziemlich gute Mischung, jetzt kündigen die Entwickler noch eine Erweiterung mit dem Titel Elder Veil an. Ganz neu ist hier anscheinend ein Greifhaken, mit dem wir Hindernisse überwinden, oder uns an Gegner heranziehen.

Ripout

0:35 Der Koop-Shooter Ripout verrät im neuen Trailer den Releasetermin

Mit seinen verschmelzenden Monstern und lebendigen Waffen weckte der Koop-Shooter Ripout schon vergangenes Jahr unsere Aufmerksamkeit. Mit einem neuen Trailer, in dem unsere laufende Knarre im Mittelpunkt steht, meldet sich das Spiel jetzt zurück. Zwar ist das Video ziemlich kurz, doch schon bald gibt es mehr: Am 24. Oktober 2023 startet nämlich der Early Access für den Shooter.

Twisted Tower

1:33 Der Reveal-Trailer zum neuangekündigten Horror-Shooter Twisted Tower

Das neu angekündigte Twisted Tower beschreibt sich selbst als brutale Mischung aus Bioshock, Willy Wonka und Disneyland . In dem Shooter landet ihr im namensgebenden Turm eines Spielzeugherstellers, in dem es nur so vor unheimlichen Puppen, Horrorclowns und anderen Monstern wimmelt. Zum Glück seid ihr aber nicht wehrlos und könnt euch mit Pistolen, Schrotflinten und Gewehren verteidigen.

Welcher Trailer hat euch am besten gefallen? Freut ihr euch schon auf eines der Spiele, oder ist nichts dabei, was euren Geschmack trifft? Habt ihr die Show vielleicht selbst gesehen, und gibt es für euch noch ein anderes Highlight? Schreibt es gerne in die Kommentare!