Nach Fan-Protest kehrt gefeierte Netflix-Serie nun doch zurück - aber anders als gedacht

Durchatmen, tief durchatmen: Warrior Nun geht weiter, nur eben nicht als Serie. Oder irgendwann doch?

Es ist nicht mal einen Monat her, dass wir euch die freudige Botschaft einer Fortsetzung der Netflix-Serie Warrior Nun überbracht haben. Stand heute müssen wir die Hälfte davon zurücknehmen, aber keine Sorge: Der Kampf um das Franchise kann weiterhin als Erfolg gelten. Nur wird die Kriegernonne Ava in Zukunft nicht im Serienformat zeigen, was die Dämonen zu fürchten haben, sondern in einer Filmtrilogie.

Was war passiert?

Im Dezember vergangenen Jahres gab Netflix bekannt, dass die von Fans geliebte Serie Warrior Nun eingestellt wird. Doch als Folge von massiven Protesten in den sozialen Medien macht der Mediengigant eine Kehrtwende und gewährt dem Team rund um Serienschöpfer Simon Barry die Chance, die Geschichte fortzuerzählen.

Im oben verlinkten Artikel von GameStar Redakteur und Entertainment-Experten Kollegen Vali könnt ihr die Vorgeschichte zur neuesten Entwicklung im Detail nachlesen.

Neuigkeiten vom Produzenten von Warrior Nun

In einem Youtube-Video meldete sich mittlerweile der ausführende Produzent der Serie und der kommenden Filme Dean English zu Wort.

Als Erstes muss auch ich mich bei euch, den loyalen Fans bedanken. Dank euch, aufgrund eurer unglaublichen Energie, dürfen wir die Geschichten weitererzählen. Ihr zeigt uns, warum wir all das auf uns nehmen. Danke für eure fortwährende Unterstützung. Ich freue mich sehr, anzukündigen, dass Warrior Nun in Form einer Spielfilm-Trilogie zurückkehren wird. Nochmal: Eine Trilogie an Filmen, drei Stück.

Doch da ist noch mehr...

Dean English hat derweil noch mehr zu erzählen. Denn abseits der kommenden Filme rund um Ava sind Spin-Offs angedacht, die bereits durch die Serie bekannte Charaktere in Form von Filmen oder neuen Serien zum Kern neuer Handlungsstränge machen sollen. Die einst nur als Graphic-Novel existierende Welt von Autor Ben Dunn soll laut dem Produzenten zu einem richtigen Universum heranreifen.

Die Fans haben also letztlich weit mehr erreicht als eine dritte Staffel zu ermöglichen, sie sind Geburtshelfer eines ganzen Franchise.

Was ist Warrior Nun und warum kämpfen so viele dafür?

2:25 Warrior Nun: Die Netflix-Serie zeigt euch im Trailer mehr von der faszinierenden Welt

Dass Warrior Nun eine so treue Fangemeinschaft hinter sich versammelt, ist bei einem durchschnittlichen Audience Score von 97 Prozent auf Rotten Tomatoes nicht verwunderlich. Damit hängt Warrior Nun übrigens sogar die großen Kaliber von Netflix wie zum Beispiel Stranger Things oder Wednesday ab.

Worum geht es in Warrior Nun? Die Serie dreht sich um die jugendliche Ava, die eigentlich tot ist, aber von einem Heiligenschein wiederbelebt wird. Daraufhin wird sie zu einer Kriegernonne ausgebildet, um an der Seite ihrer Schwestern gegen eine dämonische Bedrohung zu kämpfen, einen heiligen Krieg zu bestreiten und den Weltuntergang zu verhindern.

Besonders eine Liebesbeziehung zwischen zwei Hauptfiguren lässt derweil das Interesse Vieler für die Charaktere entflammen. Wir spoilern an dieser Stelle aber natürlich nichts weiter. Am besten werft ihr einfach mal selbst einen Blick in den obigen Trailer zu Warrior Nun.

Seid ihr Fans der Kriegernonnen? Habt auch ihr leidenschaftlich auf dem inzwischen in X umbenannten Schlachtfeld namens Twitter für die Forterzählung der Geschichte rund um Ava gekämpft? Ist das Ergebnis nach eurem Geschmack oder wollt ihr unbedingt die Serie und eben gerade keine Filme aus dem Franchise sehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!