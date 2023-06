Netflix stellte Serie mit 97 Prozent positiven Reviews ein, nach großem Protest kehrt sie nun doch zurück

Der Fan-Protest hat tatsächlich etwas bewirkt: Die von Netflix eingestellte TV-Serie Warrior Nun kehrt zurück! Bildquelle: Netflix

Es dürfte wirklich niemanden mehr überraschen, wenn Netflix beliebte TV-Serien absägt. So hat es Ende letzten Jahres auch Warrior Nun erwischt: Die Fantasy-Serie, in der sich kampferprobte Nonnen mit Ausgeburten der Hölle prügeln, wurde nach zwei Staffeln von dem Streamingdienst eingestellt.

Jetzt gibt es aber doch noch ein Happy End: Warrior Nun soll tatsächlich für eine Staffel 3 zurückkehren! Das lässt zumindest der Schöpfer der Netflix-Serie Simon Barry auf Twitter durchblicken - konkrete Infos zum Revival von Warrior Nun lassen aktuell noch auf sich warten.

Der lange Kampf für Warrior Nun

Warum ist das jetzt so spannend? Wie bereits erwähnt, zog Netflix bei Warrior Nun Ende 2022 den Stecker. Der darauffolgende Fan-Protest war massiv und unter dem Hashtag #savewarriornun versammelten sich unzählige Anhänger der TV-Serie, damit der Kampf der 19-jährigen Ava (Alba Baptista) gegen Dämonen und eine diabolische Sekte fortgesetzt werden darf.

Im Zuge einer Petition setzten sich außerdem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels über 120.000 Zuschauer dafür ein, dass Warrior Nun zurückgebracht wird.

Der Protest schlug so große Wellen und hielt lange genug an, dass selbst Simon Barry von dem Einsatz der Fans überwältigt war. Im März 2023 kommentierte er die anhaltenden Anstrengungen seiner Fans: Wenn Warrior Nun tatsächlich zurückkehrt, ist es der Community hinter der TV-Serie zu verdanken.

Und wie wir jetzt wissen, hat es tatsächlich geklappt.

Was hat es mit Warrior Nun auf sich?

Dass Warrior Nun eine so treue Fangemeinschaft hinter sich versammelt, ist bei einem durchschnittlichen Audience Score von 97 Prozent auf Rotten Tomatoes nicht verwunderlich. Damit hängt Warrior Nun übrigens sogar die großen Kaliber von Netflix wie zum Beispiel Stranger Things oder Wednesday ab.

Jedoch bewerten nicht alle Warrior Nun so gut: Bei Kritikern kommt die Serie nur auf 84 Prozent, während es auf Metacritic mit 62 beziehungsweise 72 Punkten im Durchschnitt etwas weniger euphorisch aussieht.

Worum es in Warrior Nun eigentlich geht? Die Serie dreht sich um die jugendliche Ava, die eigentlich tot ist, aber von einem Heiligenschein wiederbelebt wird. Daraufhin wird sie zu einer Kriegernonne ausgebildet, um an der Seite ihrer Schwestern gegen eine dämonische Bedrohung zu kämpfen, einen heiligen Krieg zu bestreiten und den Weltuntergang zu verhindern.

Einen besonderen Nerv trifft aber die Liebesbeziehung zwischen zwei Hauptfiguren, die sich über zwei Staffeln hinweg aufbaut, wir an dieser Stelle aber nicht spoilern wollen. Am besten werft ihr einfach mal selbst einen Blick in den Trailer zu Staffel 2 von Warrior Nun.

Habt ihr Warrior Nun bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch die TV-Serie bisher gefallen? Freut ihr euch darüber, dass die Geschichte um Ava nun doch über eine dritte Staffel hinweg fortgesetzt wird? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Fortsetzung der Geschichte von Warrior Nun? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!