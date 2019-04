Eine weitere bekannte Horrorgestalt meldet sich zurück: Chucky, die Mörderpuppe. Die Filmreihe aus den 1980er Jahren erhält eine Neuauflage fürs Kinos, die bereits im Sommer an den Start geht. Nun steht fest, wer die Stimme der dämonischen Puppe leiht.

Die Wahl fällt auf niemand geringeres als Mark Hamill, besser bekannt als Luke Skywalker aus der Krieg-der-Sterne-Saga. Demnach wird der gefeierte Jedi-Ritter und Held der Star-Wars-Filme künftig zur Horrorgestalt, die alle in Angst und Schrecken versetzt.

"People let me tell you 'bout my best friend..."?

The wicked fun begins when @ChildsPlayMovie is unleashed in theaters: Friday, June 21st 2019. #SoLuckyImChucky ? @MGM_Studios @OrionPictures pic.twitter.com/ExOYuwj9sP