Nachfolger von FIFA Mobile enthüllt: So schaut EA Sports FC Mobile aus, Beta gestartet

Tor! Wann und wo ihr wollt. EA Sports FC Mobile legt euch als Nachfolger von Fifa Mobile den Ball auf den Elfmeterpunkt, egal ob in der U-Bahn, im Bus oder am Strand.

Was ist gefühlt exakt so wahrscheinlich wie Heiligabend am 24. Dezember? Ja, dass Valve alle Spielerwünsche nach Half-Life 3 ignoriert und ja, dass es ein vernünftiges Red Dead Redemption Remaster gibt. Wir meinen hier jedoch die alljährlich neuen Fußballsimulationen von Electronic Arts.

EA spendiert seinen Schützlingen dieses Jahr indes komplett neue Namen, und so wird aus Fifa Mobile, EA Sports FC Mobile. Die neue Version wird am 26. September 2023 für iOS und Android erscheinen. Solltet ihr Fifa Mobile da bereits installiert haben, verwandelt sich diese Version per Update in den Neuling. Ihr müsst nichts weiter tun.

Was bietet EA Sports FC Mobile?

Ähnlich wie der Ableger für die Hauptplattformen erhält die Mobile-Variante eine große Datenbank an Originaldaten: 18.000 Spieler, verteilt über mehr als 500 Teams in 25 Ligen.

Die bisher bestätigten offiziellen Liga-Lizenzen sind:

UEFA Champions League

UEFA Europa League

UEFA Conference League

Premier League

LaLiga EA Sports

Bundesliga

Serie A TIM

Ligue 1 Uber Eats

MLS

Allerdings weist EA auch darauf hin, dass mit der Zeit noch weitere namentlich bekannt gegeben werden.

0:47 EA Sports FC Mobile: So sieht das neue Fifa für Smartphones aus

Weitere ausgewählte Neuerungen lauten:

Echte Spielerpersönlichkei t: Die bekanntesten Spieler der Welt sollen mit True Player Personality zum Leben erwachen. Dies soll authentische Laufstile, parierte Elfmeter und Jubelrufe für bestimmte Spieler bringen.

t: Die bekanntesten Spieler der Welt sollen mit zum Leben erwachen. Dies soll authentische Laufstile, parierte Elfmeter und Jubelrufe für bestimmte Spieler bringen. Dynamische Spielgeschwindigkeit: Mobile-first und taktile Spielgeschwindigkeit, die mehr Spielerpersönlichkeit und Attribute auf dem Spielfeld ermöglicht.

Wenn ihr wissen möchtet, welchen Ersteindruck der große Bruder vom Mobile-Fifa bei uns hinterlassen hat, dann liefert euch das folgende Video hierzu die Antwort.

9:08 FIFA 24 heißt jetzt EA Sports FC 24 und verspricht viel zu viel!

Beta gestartet, Beitritt jedoch erschwert

Bis Ende August läuft derzeit auch bereits eine inhaltlich limitierte Beta für den neuen Mobile-Teil.

Sie kann sowohl auf Android als auch auf iOS genutzt werden. Aber:

Android : Ihr könnt nur per Google Play Store beitreten, wenn ihr euch in Kanada, Malaysia, Australien oder Rumänien befindet - eventuell können hier VPNs helfen, aber ohne Gewähr.

: Ihr könnt nur per Google Play Store beitreten, wenn ihr euch in Kanada, Malaysia, Australien oder Rumänien befindet - eventuell können hier VPNs helfen, aber ohne Gewähr. iOS: Ihr müsst hierfür zuerst die Testflight-App herunterladen. Dort findet sich eine begrenzte Anzahl von Zugängen.

Sobald ihr in der Beta seid, könnt ihr folgende Teams nutzen: Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, PSG, Real Madrid, Atlético Madrid, Juventus und Borussia Dortmund.

Hat sich euer Smartphone schon gefühlt in einen Ball verwandelt? Freut ihr euch auf die neue Version der Fußballsimulation oder rollt das Thema so an euch vorbei? Habt ihr schon mal die Vorgänger, Fifa Mobile, ausprobiert? Welche Sportsimulationen taugen eurer Ansicht nach am ehesten auf dem Smartphone? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!