Red Dead Redemption: Die Reaktionen auf Rockstars »Remaster« sind vernichtend

So hat sich John Marston sein Comeback wohl nicht vorgestellt.

Seit gestern ist die Prärie in Aufruhr: Irgend so ein selbsternannter Revolverheld namens Rockstar hat tatsächlich eine Art Remaster von Red Dead Redemption angekündigt und von Armadillo bis Saint Denis gibt's nur noch dieses eine Gesprächsthema. Und wisst ihr was? Die Reaktionen auf die Rückkehr des legendären Westernspiels sind sehr emotionsgeladen und größtenteils negativ.

Wir haben uns für euch in den Saloons umgehört und fassen zusammen, was die Gringos da draußen so alles über das neue alte Red Dead Redemption sagen.

Kritik gibt es viel …

Wenn ein Ankündigungstrailer nicht einmal 24 Stunden nach der Premiere bei rund 500.000 Views auf mickrige 30.000 Likes und satte 62.000 Dislikes kommt, dürfte schnell klar sein, dass hier einiges im Argen liegt. Auf diese unrühmliche Statistik kommt der erste Trailer zum Red Dead Remaster nämlich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.



Auch an anderen Stellen auf X (das früher mal Twitter hieß) stößt man auf Spott und Häme, zumeist begründet in bitterer Enttäuschung nach jahrelangem Warten. Oder wie es der Gaming-YouTuber DomTheBomb in einem Meme zusammenfasst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.



Da bekommt man ja fast schon Angst, bei Reddit vorbeizuschauen. Und tatsächlich: Auch hier tobt ein Sturm der zumeist negativen Emotionen.

Was wird kritisiert? Das ist einfach! Lasst uns schnell zusammenfassen, was Fans monieren:

Ein 13 Jahre altes Spiel wird für satte 50 US-Dollar/Euro verkauft.

Es gibt keine großen grafischen Verbesserungen abseits von einer veränderten Farbpalette.

Die Bildrate beträgt auch auf der PS4/PS5 weiterhin nur 30 FPS.

Keine Multiplayer-Features wurden hinzugefügt.

Erneut wird der PC als Plattform ignoriert.

Reddit quillt über vor leidenschaftlichen Fans, die ihrer Wut und Trauer Ausdruck verleihen. Hochgevotete Aussagen klingen etwa so:

Rockstar ist an diesem Punkt nur noch ein Scherz. Die Menge an I don't give a fucks ist unermesslich…

Wenn jemand fragt, warum es Raubkopien gibt, dann verweist sie einfach hierauf.

Nur das neue Rockstar schafft es, etwas zu veröffentlichen, das minderwertiger ist als das, was wir schon haben (auf der Xbox), es 10 Dollar teurer zu machen und das WUNDERBARE Multiplayer-Erlebnis zu streichen.

Wenn ihr euch ein eigenes Bild von der Lage machen wollt, könnt ihr diese zwei Reddit-Threads als Startpunkt nehmen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.



… Lob nur sehr wenig

Doch es gibt sie auch: die positiven Stimmen! Denn vor allem Besitzer der Nintendo Switch freuen sich durchaus, dass sie in wenigen Tagen ebenfalls in den Genuss des spielerisch nach wie vor fantastischen Titels kommen. So finden sich in den besagten Reddit-Threads auch Aussagen wie:

Unterwegs spielen, im Bett spielen, spielen, während meine Frau fernsieht - für diese Freiheit bin ich bereit, 50 Dollar zu zahlen.

Ich könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die eine Switch haben und das Spiel nie gespielt haben, als es herauskam… Ich würde sagen, sie sollten es nachholen, denn RDR ist ein tolles Spiel.

Ihr seht also: Das Thema spaltet derzeit die Gemüter. Ob und wie Rockstar auf die laute Fan-Kritik reagiert, bleibt abzuwarten. Falls ihr jetzt eine Abkühlung braucht, haben wir hier cooles Zeug für euch:

Wie ist eure Meinung zu dem Remaster von Red Dead Redemption? Stimmt ihr in den großen Chor der negativen Kritik mit ein oder steht ihr der Neuauflage eher positiv gegenüber? Besitzt ihr eine Nintendo Switch und plant ihr, euch das Spiel dafür zuzulegen? Wir sind gespannt auf eure Gedanken zu dem Thema, also ab damit in die Kommentare!