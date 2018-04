Pop goes the weasel! Kenner der kultigen Arcade-Basketballreihe NBA Jam dürfen schon mal ihre Air Jordans aus dem Schrank holen. Nachdem letztes Jahr der geistige Nachfolger NBA Playgrounds spielerisch schon eine würdige Fortsetzung des Super-Nintendo- und Playstation-Titels markierte, geht es diesen Sommer in die nächste Runde. Entwickler Saber Interactive gab bekannt, dass dann der Nachfolger NBA Playgrounds 2 erscheint.

Der Trailer zeigt das gewohnt schnelle Gameplay, bei dem wir anders als in Basketball-Simulationen wie NBA 2K18 im Zwei gegen Zwei antreten. Überzeichnete Charaktere und Moves sind bei NBA Playgrounds 2 dann genauso wieder mit von der Partie wie die witzigen Sprüche der Kommentatoren und der coole Soundtrack.

Endlich Dedicated Server

Die große Neuerung bei NBA Playgrounds 2 liegt in den Dedizierten Servern, die nun endlich schnelles Matchmaking gewährleisten sollen. Im Vorgänger warteten wir dank Peer-to-Peer teilweise Minuten auf ein Match - länger, als die eigentliche Partie dann dauerte. Das soll im Nachfolger nun deutlich besser werden. Auch Lags, über die viele Spieler im ersten Teil berichteten, sollen dann der Vergangenheit angehören.

Und um das Onlinespielen dann auch richtig auszuschöpfen, soll der neue Playgrounds-Meisterschaftsmodus in NBA Playgrounds 2 eine spannende Online-Liga bieten. Dann arbeiten wir uns mit unserem Team durch ein globales Ladder-System und zeigen anderen Spielern, wo der Korb hängt. Der erste Teil beschränkte sich noch auf reine 1v1 Online-Matches.

Obwohl das Spiel sich selbst nicht allzu ernst nimmt, kommt es doch mit seriöser NBA-Lizenz daher. Über Kartenpakete erspielen wir uns im Karriere-Fortschritt nach und nach die echten NBA-Stars wie Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving und LeBron James. Insgesamt über 200 der Athleten sind in NBA Playgrounds 2 vertreten.

Der Titel erscheint, wie eingangs erwähnt, diesen Sommer für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Quelle: Playstation Blog

