Need for Speed Unbound lockt mit schnellen Autos und jeder Menge Upgrades, aber die kosten ordentlich Geld. Da kommt natürlich direkt die Frage auf, wie man am schnellsten säckeweise Moneten rankarrt, um die vielen Ausgaben zu finanzieren.

Glücklicherweise gibt es einen simplen Trick, um das Maximum aus jedem Spieltag rauszuholen. Es handelt sich um einen Money Glitch, mit dem ihr deutlich zügiger viel Kohle scheffeln könnt. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

So könnt ihr schneller Geld verdienen

Was euch beim Geldverdienen ausbremst: Wenn ihr die Open World von Need for Speed Unbound befahrt, werdet ihr mit der Zeit immer mehr Heat von der Polizei auf euch ziehen. Die Streifenwagen jagen euch und wenn sie euch schnappen, verliert ihr Geld, das ihr bis dahin verdient habt.

Deshalb müsst ihr eigentlich bei einem gewissen Heat-Grad, wenn ihr Gefahr lauft, festgesetzt und verknackt zu werden, zum Safehouse zurückfahren, um euer verdientes Geld zu retten und außerdem den Tag zu beenden, damit der Heat-Level zurückgesetzt wird.

Aber: Mit dem folgenden Trick könnt ihr die Polizei einfach abschütteln und weiter Geld verdienen, bis ihr reich genug seid.

Der Trick funktioniert ganz einfach: Fahrt einfach unter eine bestimmte Brücke auf der Map von Lakeshore City, wenn ihr Cops an der Backe habt. Wir haben euch die Stelle auf der Karte markiert:

Dort angekommen, bugsiert euer Fahrzeug zwischen Brückenpfeiler und Fluss und schaltet den Motor ab. Die Polizei kann euch dort nicht erreichen. Wartet nun einen Moment, bis die Info kommt, dass ihr die Cops abgehängt habt. Sobald die Luft rein ist, könnt ihr euer Versteck verlassen und weiter durch die Open World brettern, um mehr Geld zu verdienen.

Das spart Zeit und Ladebildschirme. Den Trick könnt ihr nach jetzigem Stand beliebig oft wiederholen, zur Sicherheit zwischendurch das verdiente Geld im Safehouse abgeben und immer weiter fahren, um mehr Moneten anzuhäufen.

Wie intensiv die Verfolgungsjagden in Need for Speed Unbound werden, seht ihr im Trailer:

1:26 Need for Speed Unbound enthüllt im neuen Trailer Polizei-Verfolgungsjagden

Ob sich das neue Arcade-Rennspiel überhaupt lohnt, erfahrt ihr im GameStar-Test zu Need for Speed Unbound. Spoiler: Nach den Aufs und Abs der letzten Jahre besinnt sich Unbound erfolgreich auf die größten Stärken der Reihe.