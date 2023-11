Netflix im Dezember 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im Dezember 2023 startet bei Netflix ein neues SciFi-Franchise.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Was für neue Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im Dezember 2023: Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers

Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers erzählt die Geschichte des abgelegenen Mondes Veldt. Nachdem machthungrige Imperialisten in die eigentlich friedliche Kolonie einmarschieren, stellt sich die unerschrockene Rebellin Kora (Sofia Boutella) den Angreifern entgegen. Doch nicht allein: Unterstützt wird sie von einer Handvoll mutiger Krieger.

Neben Sofia Boutella (Star Trek: Beyond) sind unter anderem Anthony Hopkins (Das Schweigen der Lämmer), Ed Skrein (Deadpool) und Charlie Hunnam (Sons of Anarchy) mit an Bord des SciFi-Actionabenteuers. Die Regie übernahm Zack Snyder, der bereits 2021 mit Army of the Dead einen Achtungserfolg in Zusammenarbeit mit Netflix erzielen konnte.

3:03 Rebel Moon: Zack Snyders große Sci-Fi-Hoffnung für Netflix verrät im Trailer mehr zur Story

Ursprünglich als Star-Wars-Film konzipiert, soll Rebel Moon Teil 1 nun ein ganz neues SciFi-Franchise eröffnen. Auch ein Videospiel ist bereits bestätigt. Teil 2 soll bereits 2024 erscheinen und ein dritter Teil ist laut Snyder ebenfalls denkbar.

Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers erscheint am 22. Dezember 2023 auf Netflix.

Neue Filme bei Netflix im Dezember 2023

1. Dezember

Fabian oder der Gang vor die Hunde

Fast & Furious 8

Das perfekte Weihnachtsdinner

A Merry Christmas Wish

Christmas at the Drive-In

Dominion Exorcist: Der Anfang des Bösen

2. Dezember

100% Wolf

5. Dezember

Stavros Halkias: Fat Rascal

6. Dezember

Insidious: The Red Door

Weihnachten mal anders

7. Dezember

The Archies

Naga

8. Dezember

Leave the World Behind

Blood Vessel

12. Dezember

Kevin Hart & Chris Rock: Headliners Only

15. Dezember

Spider-Man: No Way Home – Extended Version

Familia

Im Angesicht der ETA: Interview mit einem Terroristen

Chicken Run: Operation Nugget

19. Dezember

Trevor Noah: Where Was I

20. Dezember

Maestro

Der Widerspenstigen Zähmung 2

22. Dezember

Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers

Der Fall Collini

No Hard Feelings

2:15 No Hard Feelings: Jennifer Lawrence im Trailer zu einer nicht ganz unschuldigen Komödie

24. Dezember

Mein Schwager ist ein Vampir

25. Dezember

Ricky Gervais: Armageddon

26. Dezember

Danke, es tut mir leid

27. Dezember

Hell Camp: Teen Nightmare

Neue Serien bei Netflix im Dezember 2023

1. Dezember

Sweet Home - Staffel 2

The Good Doctor - Staffel 5

S.W.A.T. - Staffel 5

2. Dezember

Welcome to Samdal-ri

4. Dezember

Die Tautropfentagebücher - Staffel 2

6. Dezember

Pax Massilia

7. Dezember

Ich und die Walter Boys

Knokke Off

Der Zweite Weltkrieg von der Front

Ich hasse Weihnachten - Staffel 2

Analog Squad

Hilda - Staffel 3

11. Dezember

True Beauty

12. Dezember

Unter Druck: Das US-Team für die Fußball-WM der Frauen

Raus aus der Single-Hölle - Staffel 3

13. Dezember

4 Blocks - Staffel 1-3

1670

German Genius

Car Masters – Von Schrott zu Reichtum - Staffel 5

The Influencer

Se Eu Fosse Luísa Sonza

14. Dezember

The Crown - Staffel 6, Teil 2

Yu Yu Hakusho

Der Vogel und die Löwin - Staffel 2

15. Dezember

Die Goldene Stunde

Yoh! Christmas

Carol & the end of the world

The Hills - Staffel 3 und 4

Archer - Staffel 14

1:14 Ein letztes Mal Archer: Die 007-Parodie bereitet im neuen Trailer auf die finale Staffel vor

20. Dezember

Liebe macht blind: Brasilien – Nach dem Altar

Cindy la Regia: La serie

Like Flowers in Sand

21. Dezember

Supa Team 4 - Staffel 2

22. Dezember

Gyeongseong Creature

24. Dezember

El niñero

25. Dezember

Star Trek: Prodigy

28. Dezember

Die Pokémon-Concierge

29. Dezember

Haus des Geldes: Berlin

Auf welche Filme und Serien auf Netflix freut ihr euch am meisten? Ist überhaupt etwas interessantes für euch dabei? Auf welche Inhalte freut ihr euch bei anderen Streaming-Anbietern? Habt ihr überhaupt noch andere Dienste abonniert? Welchen würdet ihr aktuell am meisten empfehlen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!