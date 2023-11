Netflix sägt gleich 5 Serien auf einmal ab - darunter ein echtes Fantasy-Highlight

Wer auf die Fortsetzung von Shadow and Bone gehofft hat, wird jetzt bitter enttäuscht. Bildquelle: Netflix

Nein, Shadow and Bone wird keine Staffel 3 erhalten. Tatsächlich hat Netflix nicht nur die beliebte Fantasy-Serie eingestellt, sondern auch gleich vier weitere Produktionen aus dem eigenen Haus. Damit sind die folgenden fünf Serien von dem Kahlschlag betroffen und werden von Netflix nicht fortgesetzt:

Shadow and Bone gehörte zweifelsohne zu den großen Fantasy-Highlights auf Netflix. Die Romanadaption mit Jessie Mei Lie, Ben Barnes und Archie Renaux in den Hauptrollen kommt zum Beispiel auf Rotten Tomatoes mit einem Wertungsdurchschnitt von 89 Punkten daher, Zuschauer zücken 87 Prozent. Falls ihr euch selbst ein Bild davon machen wollt, werft ihr am besten einen Blick in den offiziellen Trailer:

Was hinter dem Serien-Tod von Shadow and Bone steckt

Wie der Streamingdienst die Entscheidung begründet: Netflix liefert laut Variety mehrere Gründe, warum diese fünf TV-Serien abgesägt wurden. So sollen sich teilweise die Produktionskosten nicht mit den Quoten gerechnet haben, aber auch dem über Monate hinweg anhaltenden Streik in Hollywood wird die Schuld gegeben: Große Filmstudios und TV-Studios weigerten sich dabei, Drehbuchautoren und Schauspielern bessere Arbeitsbedingungen und fairere Löhne zu gewähren.

Die Autorin nimmt Abschied: Shadow and Bone lief bei Netflix zwei Staffeln lang und eigentlich war nicht nur eine dritte Season, sondern auch ein Spin-Off geplant. Die müssen sich Fantasy-Fans jetzt allerdings abschminken. Die Autorin und ausführende Produzentin der Serie Leigh Bardugo hat bereits auf Instagram auf diese Nachricht reagiert und schreibt:

Ich bin untröstlich und zutiefst enttäuscht, aber ich versuche auch, irgendwo an meiner aufrichtigen Dankbarkeit festzuhalten. Viele Autoren erleben nie, dass ihre Arbeit tatsächlich adaptiert wird. Viele bereuen es auch, es überhaupt zu haben. Ich bin einer der wenigen Glücklichen, die auf ihre Adaption mit Stolz und unendlicher Freude zurückblicken dürfen! [...]

Peter Bathge Kommentar: Ach, Mensch, das Genre der Fantasy hat's im modernen Streaming-Dschungel abseits von HBO wirklich nicht leicht. Dass ausgerechnet eine der besseren Verfilmungen das typische Netflix-Schicksal ereilt, passt da ins Bild. Shadow and Bone hat meine Frau und mich von Anfang mit seinem Humor und den tollen Charakteren begeistert - wie ich später herausfand, lag das zu einem Großteil an der Buch-Autorin Leigh Bardugo, die sich nach Season 1 zu einer meiner Lieblingsschriftstellerinnen gemausert hat. Setting, Ausstattung und Schauspieler (besonders Ben Barnes als Darkling sowie die komplette Crow-Bande) lagen qualitätsmäßig stets eine Stufe über dem Netflix-Standard und die Verbindung der unterschiedlichen Zeitlinien hat für eine willkommene Verdichtung der Ereignisse gesorgt. In Season 2 haben die Macher es damit dann aber etwas übertrieben und zu viel in zu wenige Folgen gepackt - vielleicht ahnten sie ja schon, dass eine dritte Staffel zu viel des Glücks für ein Fantasy-Projekt ohne Game of Thrones im Titel gewesen wäre.

