»Sie wollten Geld, keine guten Serien machen« - der Netflix-Chef schießt scharf gegen Marvel

Vor mehr als zehn Jahren sind zwischen Netflix und Marvel die Fäuste geflogen ! Das behauptet mit Ted Sarandos zumindest der Co-CEO des Streamingdienstes, der mit gemischten Gefühlen auf die gemeinsame Arbeit mit dem Comic-Giganten zurückblickt.

Netflix vs. Marvel - Warum es zum Streit kam

Denn offenbar wurde man sich nicht einig, was die Prioritäten für Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher und The Defenders angeht. Dass diese Serien überhaupt zustande kamen, ist laut Sarandos dem größten Deal der TV-Geschichte zu verdanken.

Aber es sieht nicht danach aus, als würde er eine vergleichbare Kollaboration nochmal unter den gleichen Bedingungen angehen. Dazu verrät der Co-CEO von Netflix gegenüber Variety das Folgende:

Daran wird niemals jemand rankommen. Wir haben uns fünf komplett neuen Serien verschrieben, ohne dass es dafür Pilotfolgen gab, mit jeweils 13 Episoden pro Serie, die sich einem jeweils anderen Charakter widmen. Und dann gab es noch eine Crossover-Serie. Letztendlich haben wir dank diesem Deal eine Menge über das Entertainment-Business gelernt. [...] Wir hatten damals mit der alten Marvel-TV-Brigade zu tun, die unabhängig von Disney operierte. Und die waren sehr haushälterisch unterwegs. Jedes Mal, wenn wir die TV-Serien größer oder besser machen wollten, mussten wir sie dafür abklopfen. Wir hatten jeweils ganz andere Absichten, die sich nicht miteinander vereinbaren ließen. Wir wollten großartige TV-Serien machen, sie wollten Geld machen. Ich war der Meinung, dass wir mit großartigen TV-Serien Geld machen.

Die gemeinsamen Marvel-Serien für Netflix wurden letztendlich alle 2019 abgesägt, als Disney selbst ein Stück vom Streaming-Kuchen abhaben wollte. Für Disney Plus rief man eigene Produktionen ins Leben, während die Netflix-Serien mittlerweile auch dort verfügbar sind.

Mit Daredevil: Born Again wurde übrigens erst kürzlich sogar eine der vorangegangenen TV-Serien direkt fortgesetzt. Charlie Cox hatte in der Rolle als Matt Murdock schon zuvor den Sprung ins MCU geschafft, als er in Spider-Man: No Way Home und She-Hulk auftrat.

