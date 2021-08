Was gibt es im September 2021 Neues auf Netflix zu sehen? Wie gewohnt liefern wir euch einen Überblick über die Filme und Serien, die in den kommenden Wochen auf dem Streamingdienst landen. Und falls ihr wissen wollt, was bei der direkten Konkurrenz läuft, liefern wir euch natürlich auch Übersichten zu Amazon Prime Video und Disney Plus.

Neue Film- und Serienhighlights im September 2021

Zombieland: Doppelt hält besser: Knappe zehn Jahre hat es gedauert, bis Zombieland seine lang erwartete Fortsetzung endlich beschert bekam. Dafür fiel für Fans das Wiedersehen mit Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) und Little Rock (Abigail Breslin) umso herzlicher aus.

Die Fortsetzung der Zombie-Komödie steht dem Vorgänger nämlich in so gut wie Nichts nach. Dabei sollte man fairerweise erwähnen, dass Doppelt hält besser gar nicht viel anders als der Vorgänger zu machen versucht. Zuschauer dürfen sich also auf gewitzt-charmante Dialoge, kreative Zombie-Kills und sehr, sehr schwarzen Humor einstellen.

Haus des Geldes: Staffel 5 - Teil 1: Die beliebte Heist-Serie aus Spanien findet mit Staffel 5 endlich ihren Abschluss und spitzt sich im explosiv anmutenden Finale immer weiter zu. Die Bankräuber um Tokio (Ursula Corbero), den Professor (Alvaro Morte) und Co. sitzen seit über 100 Stunden in der spanischen Zentralbank fest. Zu internen Konflikten der Gruppe, die lebensgefährliche Ausmaße annehmen, gesellt sich dann noch eine weitere Bedrohung: die Armee.

Das große Finale von Haus des Geldes wird übrigens zweigeteilt: Die ersten fünf Folgen sind ab dem 3. September 2021 verfügbar, die letzten fünf folgen dann am 3. Dezember 2021.

Alle neuen Filme auf Netflix im September 2021

Ab 1. September

Ab 2. September

Ab 3. September

Ab 8. September

Ab 9. September

Ab 10. September

Ab 15. September

Ab 16. September

Ab 17. September

Ab 22. September

Ab 24. September

Ab 26. September

Ab 28. September

Attack of the Hollywood Clichés

Ab 29. September

Ab 30. September

Alle neuen Serien auf Netflix im September 2021

Ab 1. September

Ab 2. September

Q-Force - Staffel 1

Ab 3. September

Haus des Geldes - Staffel 5, Teil 1

Ab 6. September

Ab 7. September

Untold: Breaking Point

On the Verge - Staffel 1

Ab 8. September

The Circle USA - Staffel 3

Into the Night - Staffel 2

Ab 10. September

Metallkunst: Showdown am Schweißgerät - Staffel 1

Ab 14. September

Die spektakulärsten Ferienwohnungen der Welt - Staffel 2

Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater - Staffel 5

Ab 15. September

Finger weg! Lateinamerika

Nailed it! - Staffel 6

Ab 17. September

Squid Game - Staffel 1

Sex Education - Staffel 3

Chicago Party Aunt - Teil 1

Keeping up with the Kardashians - Staffel 6

Ab 21. September

Liebe im Spektrum - Staffel 2

Ab 22. September

Dear White People - Staffel 4

Jaguar - Staffel 1

Crime Stories: India Detectives - Staffel 1

Ab 23. September

Pose - Staffel 3

Hospital Playlist - Staffel 2

Ab 24. September

Ab 29. September

MeatEater - Staffel 5

Ab 30. September