Netflix schmeißt ein innovatives Sci-Fi-Experiment schon bald aus dem Programm, doch Fans geben nicht auf

Im Jahre 2017 ging mit »Der gestiefelte Kater: Gefangen in einer epischen Geschichte« der allererste interaktive Film auf Netflix an den Start. Über die Jahre hinweg baute der Streaming-Anbieter die Sparte weiter aus.

Bereits Ende November 2024 setzte Netflix aber dann mit dem Rotstift an und strich 20 interaktive Projekte für immer aus dem Programm. Jetzt soll ein weiterer beliebter Sci-Fi-Film folgen.

Kein interaktives Black Mirror mehr

Lediglich zwei interaktive Specials sind derzeit noch übrig: Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend und Black Mirror: Bandersnatch. Dort entscheidet ihr selbst, wie die Geschichten weitergehen und die Filme bieten euch dafür verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten an. Also ganz so wie in Until Dawn oder Life is Strange. Nur ist euer Controller eine Fernbedienung.

Die Filme sollen ab dem 12. Mai 2025 aber endgültig von der Plattform verschwinden. Die interaktive Ära ist für Netflix dann offiziell beendet. Besonders der Verlust von Bandersnatch schmerzt die Fans sehr. Auf Reddit unternehmen sie einen verzweifelten Rettungsversuch.

Eine Petition soll dabei Abhilfe schaffen. »Selbst wenn Netflix nicht umgestimmt werden kann, macht es zumindest darauf aufmerksam, wie leicht solche Dinge verschwinden können«, heißt es in dem Post. Während einige Fans von der Nachricht schockiert sind, denken andere daran, was sie offenbar noch nachholen müssen. Ein User hat sogar gleich eine Komplettlösung parat. Hier sind ein paar Beispiele:

»Ach, Mist. Ich schätze, ich sollte es besser mal spielen.« - User Wolfthulhu

»Nein! Nicht Boondersnootch!« - User AmJacker

»Ich habe ihn mir gestern Abend noch einmal angesehen. So ein gutes Stück Kunst und Medien. Ich werde es vermissen.« - User sqLc

»Ich denke, ich sollte das erleben, bevor es für immer weg ist. [...]« - User YouDumbZombie

»Oh nein! Das ist ja furchtbar.« - User franztesting

»Als [Bandersnatch] herauskam, blieb ich wach und kartografierte jedes Ergebnis, das ich finden konnte. Wenn ich meine Schriften des Wahnsinns finde, werde ich die Wege, die ich entdeckt habe, veröffentlichen, falls jemand daran interessiert ist.« - User HappyPants8

Was bedeutet das Verschwinden von Bandersnatch für Fans?

Ein großes Problem dabei ist, dass sich die Original-Serie Black Mirror innerhalb der aktuellen siebten Staffel hin und wieder sogar auf Bandersnatch bezieht. In Folge 4 spielen sogar Will Poulter und Asim Chaudhry wieder mit, die im Ableger die Spiele-Produzenten Colin Ritman und Mohan Tucker verkörpern.

Natürlich wird die Reihe auch ohne das interaktive Special funktionieren, aber kleinere Anspielungen und Verbindungen werden neue Fans wohl nicht mehr verstehen. Gerade deshalb fragen sich Zuschauer wohl auch zurecht: Warum nimmt Netflix das eigene Projekt aus dem Programm?

Dafür gibt es tatsächlich einen aktuellen Grund, denn Netflix bekommt eine neue Benutzeroberfläche. Im Rahmen des neuen Designs wird die interaktive Spezialtechnologie abgeschafft, so dass alle dafür benötigten Funktionen entfernt werden. Ein weiterer Punkt ist vermutlich, dass Netflix sich neben Serien und Filmen mittlerweile mehr auf Spiele konzentriert. Die könnten den interaktiven Aspekt der Filme ersetzen (via What's on Netflix).

Falls ihr Bandersnatch also schon seit Jahren auf eurer Watchliste habt: Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um in die Rolle eines jungen Programmierers zu schlüpfen, der aus einem Fantasy-Roman ein Videospiel macht. Was ihr euch im Mai 2025 sonst noch auf Netflix anschauen könnt, erfahrt ihr in der obigen Box. Unser Entertainment-Experte Vali hat sogar einen ganz heißen Tipp für euch!