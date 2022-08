Neu bei Netflix im September 2022: Alle Filme und Serien im Überblick

Was gibt’s im September 2022 Neues auf Netflix zu sehen? Eine ganze Menge sogar. Neben dem Marilyn Monroe-Biopic Blond mit Ana de Armas, der fünften Staffel Kobra Cai und dem Anime Cyberpunk: Edgerunners gibt es eine ganze Palette neuer Filme und TV-Serien, die euch zum Streamen zur Verfügung stehen.

Wir liefern euch wie gewohnt einen kompakten Überblick - und falls ihr euch für den neuen Content auf Disney Plus interessiert, können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen:

Highlights auf Netflix im September 2022

Cyberpunk: Edgerunners: Fans von Cyberpunk 2077 sollten im September dem Streamingdienst wohl definitiv einen Besuch abstatten. Denn mit Edgerunners startet die offizielle TV-Serie zu dem Rollenspiel des Entwicklerstudios CD Projekt Red auf Netflix. Leider gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen konkreten Release-Termin - alles Wissenswerte zu Edgerunners findet ihr hier.

Der Anime wird von Studio Trigger produziert, das Fans des Genres natürlich von Serien wie Kill la Kill oder Little Witch Academia kennen dürften. Edgerunners erzählt dabei eine komplett neue Geschichte, vor Spoiler zu Cyberpunk 2077 müssen sich Zuschauer nicht fürchten - wobei es höchstwahrscheinlich die ein oder andere Parallele und Anspielung geben wird.

Die Story dreht sich um das Street Kid David, welches auf den Straßen von Night City ein Hühnchen mit dem Megakonzern Arasaka zu rupfen hat. Unterstützt wird er dabei von abgebrühten und knallharten Söldnern wie Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca und Lucy. Was genau euch erwartet, erfahrt ihr im offiziellen Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners:

Knives Out: Am 23. Dezember 2022 erscheint mit Glass Onion die Fortsetzung von Knives Out auf Netflix. Nur passend, dass davor der Vorgänger beim Streamingdienst landet - und zwar am 2. September. Bei Knives Out handelt es sich um einen von Kritikern wie Zuschauer bejubelten Whodunit-Krimi, in dem Daniel Craig einen Detektiv und keinen Geheimagenten verkörpert.

Der Film von Regisseur Rian Johnson (Star Wars: Episode 8, Looper) dreht sich um den Ermittler Benoit Blanc (Craig) der inmitten eines schrägen Ensembles aus unterschiedlichsten Persönlichkeiten (unter anderem Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Ana de Armas) einen mysteriösen Mord aufzuklären versucht. Die perfekte Vorbereitung, bevor Glass Onion Ende des Jahres folgt.

Alle neuen Filme auf Netflix im September 2022

Ab dem 1. September

Antebellum

Corpse Bride – Hochzeit mit einer Leiche

Einsame Entscheidung

Labor Day

Love in the Villa

Outbreak – Lautlose Killer

Rock N Rolla

Vizinhos – Nachbarn

Zola

Ab dem 2. September

Das Festival der Troubadoure

Ivy & Bean vertreiben das Schulgespenst

Ivy & Bean: Zum Tanzen verurteilt

Ivy & Bean

Ab dem 6. September

Diorama

Der smarte Umgang mit Geld

Untold: The Race of the Century

Sheng Wang: Sweet and Juicy

Rodrigo Marques: Feind des Niveaus

Ab dem 8. September

The Anthrax Attacks

Ab dem 9. September

End of the Road

Sous emprise - Die Freiheit unter Wasser

Ab dem 12. September

Kalte Füße

Ab dem 13. September

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum

Ab dem 14. September

Die katholische Schule

Broad Peak

Ab dem 15. September

Liss Pereira: Durchschnittlich erwachsen

Ab dem 16. September

Do Revenge

Drifting Home

I Used to Be Famous

Jogi

Skandal! Der Sturz von Wirecard (Doku)

Spieglein, Spieglein

Ab dem 20. September

Patton Oswalt: We All Scream

Ab dem 21. September

Der Parfumeur

Ab dem 22. September

Das Traumleben von Georgie Stone

Ab dem 23. September

A Jazzman’s Blues

Athena

Lou

Ab dem 24. September

Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy

Ab dem 25. September

The Kid Detective

Ab dem 26. September

A Trip to Infinity

Ab dem 27. September

Nick Kroll: Little Big Boy

Ab dem 28. September

Blond

Eat the Rich: Wie die GameStop-Aktie die Wall Street auf den Kopf stellte

Ab dem 30. September

Anikulapo

Die Phantomwelpen

Rainbow

Ohne konkreten Release-Termin

Plan A Plan B

Alle neuen TV-Serien auf Netflix im September 2022

Ab dem 1. September

Détox - Staffel 1

JoJo’s Bizarre Adventure - Folgen 13-14

Samurai Rabbit: Die Usagi-Chroniken - Staffel 2

Ab dem 2. September

Buy My House - Staffel 1

Dated & Related - Staffel 1

Devil in Ohio - Staffel 1

Du bist nichts Besonderes - Staffel 1

Fabulous Lives of Bollywood Wives - Staffel 2

Fakes - Staffel 1

Ab dem 5. September

CoComelon - Staffel 6

Ab dem 6. September

Bee and PuppyCat: Lazy in Space - Teil 1

Ab dem 7. September

Chef’s Table: Pizza

Indische Serienmörder: Tagebuch eines Killers

Ab dem 9. September

Cobra Kai - Staffel 5

Merli. Sapere aude - Staffel 2

Narco-Saints - Staffel 1

Ab dem 12. September

Ada Twist - Staffel 3

Ab dem 14. September

Die Verbrechen unserer Mutter

El Rey, Vicente Fernández - Staffel 1

Heartbreak High - Staffel 1

Verschwunden in Lørenskog - Staffel 1

Ab dem 15. September

Hunde im All - Staffel 2

“Imperator” Fatih Terim

Ab dem 16. September

Fate: The Winx Saga - Staffel 2

Gymnastics Academy: A Second Chance - Staffel 1

Liebe macht blind: Nach dem Altar - Staffel 2

Santo - Staffel 1

The Brave Ones - Staffel 1

Ab dem 19. September

Ein lustiges Hundeleben - Staffel 3

Ab dem 21. September

Designing Miami - Staffel 1

Iron Chef: Mexico - Staffel 1

The Real Bling Ring: Hollywood Heist

Wanna Marchi: Die Fernsehbetrügerin

Ab dem 22. September

Karmas Welt - Staffel 4

Schnelles Geld - Staffel 1

Thai Cave Rescue - Staffel 1

Ab dem 23. September

Die Mädchen aus der letzten Reihe - Staffel 1

Jamtara - Das Phisher-Dorf - Staffel 2

Pokémon: Die Arceus Chroniken

Ab dem 24. September

Dynasty - Staffel 5

Ab dem 26. September

My Little Pony: Mit Huf und Herz - Kapitel 2

Ab dem 28. September

Die härtesten Gefängnisse der Welt - Staffel 6

Finger weg! (Brasilien) - Staffel 2

Ab dem 29. September

Die Kaiserin - Staffel 1

Ab dem 30. September

Der Boden ist Lava - Staffel 3

Entergalactic

Human Playground - Staffel 3

Ohne konkreten Release-Termin

A quién le gusta mi follower - Staffel 1

Cyberpunk: Edgerunners - Staffel 1

Auf welchen Film und auch welche TV-Serie im September 2022 auf Netflix freut ihr euch besonders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!