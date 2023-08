Netflix im September 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Der September wird auf Netflix äußerst lehrreich. Bildquelle: Netflix.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Was für neue Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im September 2023: Sex Education Staffel 4

Mit Sex Education hat Netflix über viele Jahre eine der besten laufenden Coming-of-Age-Serien im Programm gehabt. Mit der vierten und finalen Staffel könnt ihr nun ein letztes Mal das humorvoll erzählte Liebesdrama rund um die bunte Gruppe aus Schülerinnen und Schülern neu erleben.

Die Handlung ist schnell erklärt: Otis (Asa Butterfield), der Sohn einer alleinerziehenden Sexualtherapeutin, hilft einem Schulkameraden bei einem sexuellen Problem. Dabei merkt er, dass er das gleiche Talent wie seine Mutter besitzt. Daher gründet er einen Untergrund-Sexualtherapiedienst und dass, obwohl er selbst noch überhaupt keine Erfahrungen mit Sex hatte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Neben Asa Butterfield, der aus Filmen wie Ender’s Game und Die Insel der besonderen Kinder bekannt ist, könnt ihr euch auch auf die Barbie -Stars Ncuti Gatwa und Connor Swindells freuen.

Neue Serien bei Netflix im September 2023

1. September

Disenchantment - Part 5

2:33 Ein letztes Mal Disenchantment: Trailer zur fünften Staffel der Netflix-Serie vom Simpsons-Schöpfer

3. September

Kung Fu Panda: The Dragon Knight - Staffel 3

6. September

6ixtynin9 The Series

Reporting For Duty

Tahir's House

7. September

Liebes Kind

Virgin River

Top Boy

Gamera -Rebirth-

8. September

Körper in Flammen

A Time Called You

9. September

Infamy

13. September

Class Act

14. September

Thursday's Widows

15. September

Miseducation

Members Only - Staffel 2

Surviving Summer - Staffel 2

18. September

My Little Pony: Make Your Mark - Chapter 5

20. September

Hard Broken

21. September

Sex Education - Staffel 4

Scissor Seven

Kengan Ashura - Staffel 2

25. September

Little Baby Bum: Music Time

28. September

Castlevania: Nocturne

2:30 Netflix ist mit Castlevania noch lange nicht am Ende: Erster Trailer zur Anime-Fortsetzung Nocturne

29. September

Power Rangers Cosmic Fury

30. September

Preacher - Staffel 1 bis 4

Ohne Datum

Choona

Song of the Bandits

The Devil's Plan

Neue Filme bei Netflix im September 2023

1. September

A Day and a Half

Happy Ending

Friday Night Plan

Die neun Pforten

Ruinen

Der Grinch

Barbie als die Prinzessin und das Dorfmädchen

2. September

Conjuring 3: Im Bann des Teufels

4. September

Fifty Shades of Grey - Befreite Lust

5. September

50/50 - Freunde fürs (Über)leben

7. September

What If

8. September

Jackass Forever

9. September

Tom & Jerry

10. September

Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian

11. September

Pig

65

1:51 Star Wars-Star Adam Driver kämpft im SciFi-Film 65 gegen Dinos auf fernen Planeten

13. September

Freestyle

14. September

Once Upon a Crime

Ehrengard: The Art of Seduction

15. September

Love at First Sight

El Conde

Barbie: Skipper und das große Babysitting Abenteuer

17. September

The World To Come

19. September

12 Mighty Orphans

22. September

The Black Book

How To Deal With a Heartbreak

Spy Kids: Armageddon

23. September

Superintelligence

In the Heights

27. September

Overhaul

Street Flow 2

28. September

Love is in the Air

29. September

Do Not Disturb

Nowhere

Ohne Datum

The Wonderful Story of Henry Sugar

Neue Shows, Reality, Comedy & Dokus bei Netflix im September 2023

1. September

Love is Blind: After the Altar - Staffel 4

3. September

Is She the Wolf?

5. September

Shane Gillis: Beautiful Dogs

6. September

Scout's Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America

8. September

Selling the OC - Staffel 2

Rosa Peral's Tapes

Spy Ops

1:37 Spy Ops: In der neuen Netflix-Doku enthüllen echte Spione und CIA-Agenten unglaubliche Geschichten

12. September

Michelle Wolf: It's Great to Be Here

13. September

Wrestlers

15. September

Inside the World's Toughest Prisons - Staffel 7

The Saint of Second Chances

19. September

Kountry Wayne: A Woman's Prayer

22. September

Love is Blind - Staffel 5

26. September

Who Killed Jill Dando?

27. September

Encounters

28. September

The Darkness within La Luz del Mundo

Ohne Datum

Vasco Rossi: Living It

Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso

